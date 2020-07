PSOE exige a Moreno abrir "ya" la ampliación del centro de salud de San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

SEVILLA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, y el alcalde de San Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora, han exigido este jueves a la Junta de Andalucía que "abra ya" la ampliación del centro de salud Nuestra Señora de la Paz, que "está prácticamente terminada y que acumula un retraso de diez meses".

En un comunicado, la dirigente provincial socialista y parlamentaria andaluza ha explicado que su formación ha registrado una iniciativa en la Cámara para reclamar al presidente andaluz, Juanma Moreno, que "ponga en servicio una infraestructura sanitaria muy necesaria para el pueblo y que está ya lista".

"No se entiende que los sanjuaneros no se puedan beneficiar ya de la ampliación del centro de salud únicamente porque la Consejería no tiene prisa en abrir esta infraestructura", ha criticado la secretaria general del partido.

Pérez, acompañada por el vicesecretario general del partido, Javier Fernández, y por el diputado nacional José Losada, ha recordado que la ampliación del centro de salud de San Juan "es una reivindicación antigua de los vecinos, de los sanitarios y del propio ayuntamiento que encontró respuesta en el anterior Gobierno de Susana Díaz, que invirtió dos millones de euros".

La secretaria general ha hecho hincapié en la necesidad de abrir de forma inminente la ampliación del centro de salud "en un momento muy delicado como consecuencia de la pandemia, cuando la asistencia sanitaria de calidad y segura se hace más necesaria que nunca".

Por su parte, el alcalde de San Juan ha explicado que la ampliación del centro de salud incorpora 1.400 metros cuadrados más para albergar el servicio de radiología, rehabilitación, cirugía menor y otras prestaciones y va a "evitar la saturación actual del centro de salud y a garantizar las distancias de seguridad exigidas para frenar los contagios".

"Llevamos mucho tiempo reclamando que se haga efectiva la ampliación, por eso no entendemos que la Junta no acceda a abrirla ya", ha lamentado el regidor socialista.