PSOE impulsa en Pleno de Sevilla medidas ante precios abusivos en alquiler con rechazo de PP y Cs por "intervencionista"

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la moción presentada por el PSOE para que la empresa municipal de la vivienda, Emvisesa, elabore un índice de precios de alquiler de referencia para conocer la realidad del mercado en la capital, con la colaboración del Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), además de que se aplique ese estudio para abordar todas las medidas que se incorporen dentro de las competencias municipales en la nueva normativa estatal para impedir precios abusivos de alquiler.

Así, según explica el concejal delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores (PSOE), se podrán limitar las subidas "desmesuradas para garantizar que existan alquileres asequibles y muchas personas no se vean abocadas a tener serias dificultades de acceso".

Esta propuesta ha contado con el apoyo del PSOE, Participa Sevilla e IU, mientras que PP y Cs la han rechazado al entender que es "intervencionista". Sin embargo, el PP no ha materializado su voto en contra ya que ha decidido al final no participar en esta fase de la moción por discrepar del sistema de votación que el secretario general ha planteado, en base a la ordenanza, tras existir empate de votos ante la ausencia de varios ediles, entre ellos el alcalde, quienes habrían entrado posteriormente.

La propuesta aprobada se enmarca en el acuerdo entre el Gobierno central y Unidos Podemos para el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2019, donde se recoge el habilitar a los ayuntamientos para hacer ese índice y, si los acuerdos se convierten en Ley, podrán declarar, temporal y excepcionalmente, zonas urbanas de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo del alquiler.

"Tenemos la oportunidad, los medios, la capacidad y el interés político para realmente poner medios que ayuden a solventar una necesidad cada vez más creciente en la ciudad, como es el acceso a una vivienda a un precio que se pueda pagar", recalca, poniendo en valor la aprobación en del plan de vivienda local hasta 2023, que incluye el desarrollo de un programa de alquiler asequible.

Recuerda que los alquileres se están "disparando", con subidas de hasta el 17 por ciento de su rentabilidad bruta entre el primer trimestre de 2017 y el de 2018, siendo Sevilla donde más había aumentado de todas las grandes ciudades españolas, según datos de la Sociedad de Tasación.

La concejal del PP María del Mar Sánchez Estrella plantea sus dudas sobre esta propuesta y considera que puede suponer un "intervencionismo absoluto en el mercado de renta libre". Además, se pregunta si, cuando se refiere a actuar en zonas "tensionadas" se trata de "dar marcha atrás con las viviendas turísticas que se aprueban consejo tras consejo de la Gerencia de Urbanismo".

El concejal de Cs Javier Moyano espera que el índice de precios se centre más en ver en qué margen se mueven los precios y "menos en el intervencionismo que promulgan algunos partidos populistas" al entender que esas medidas las aplicaban "regímenes dictatoriales que se tenían antes en España". "No queremos que se repitan errores del pasado", agrega.

La concejal de Participa Sevilla Cristina Honorato señala que estos precios "abusivos" está estrechamente legado a la "turistificación" de la ciudad y valora que el gobierno "mire a la izquierda para tomar medidas beneficiosas en materia de vivienda". Recuerda que España está en un 17 por ciento de media de alquiler, por debajo de la media Europa, con países como Alemania que alcanzan el 50 por ciento, mientras que en vivienda social la media europea es diez por ciento y en Andalucía está en el 2,3 por ciento, lejos del 20 por ciento de Holanda. Por ello, pide que alquiler y vivienda social sea prioridad en el plan municipal de vivienda.

El portavoz de IU, Daniel González Rojas, suscribe los argumentos dados por Flores aunque lo contrapone a la negativa del PSOE en la Comisión de Hacienda a introducir en las ordenanzas fiscales de 2019 medidas ante las viviendas con fines turísticos, "el principal problema que lleva a la subida de alquileres". "Cuando el PSOE quiere, puede girar a la izquierda", subraya, añadiendo que los inquilinos con los gobiernos estatales socialistas y del PP hayan "ido perdiendo cada vez más derechos".

RIFIRRAFE POR LA VOTACIÓN

Esta moción ha contado con dificultades para su votación teniendo en cuenta que la ausencia de algunos concejales podía producir que PP y Cs tumbaran la propuesta pese a que a priori tenían la mayoría de PSOE, Participa e IU. Concretamente, faltaban tres ediles, como son Espadas y el portavoz de Cs, Javier Millán, quienes se encontraban en el pasillo del Ayuntamiento atiendo otros asuntos, y la concejal de IU Eva Oliva, quien no se encuentra presente por enfermedad.

Al abordarse la votación por separado del primero de los puntos, faltando estos tres ediles, se ha alcanzado un empate, por lo que el secretario ha indicado que había que realizar una segunda ronda de votación, la cual se ha iniciado justo cuando el alcalde regresaba. Entonces, ha arrancado un amplio debate sobre si Espadas podía o no votar a partir del segundo punto, "como ha ocurrido en otras mociones y con otros concejales", argumenta la presidenta de Pleno, Carmen Castreño y Moreno, ya que la votación era separada.

Ante las incesantes críticas de los populares, el concejal del PP Ignacio Flores exigía que el secretario general determinara qué decía la ordenanza del Pleno al respecto para actuar en consecuencia. A continuación, el secretario ha tomado la palabra para indicar que, al no salir el punto en una primera votación y llegarse a empate, se ha de realizar una segunda.

"No encuentro ningún artículo que impidan que se incorporen a la votación ediles", advertía el secretario, que añadía que era necesario que el alcalde emitiera su voto de calidad. "Y si no estuviera presente, habría que llamarlo para que acudiera a la sala a votar", explicaba, ante la insistencia de los populares sobre que Castreño había "dilatado" el proceso para que Espadas llegara.

Pese a ello, el portavoz del PP, Beltrán Pérez, pedía que quedara plasmada en el acta la queja de su grupo por la situación y se negaba a participar en la votación, por lo que su posición finalmente ha constado como abstención.

En este sentido, Espadas ha visto "impresentable" que el PP "pida el criterio del secretario y, cuando no le gusta lo que dice, ahora vuelvan al problema". "Si el secretario habla, ya no habla nadie más", sentencia. Tras ello, Sánchez Estrella insistía en que era una "autentica vergüenza" la ausencia del alcalde y que se hubiera incorporado al Pleno más tarde al ir a recibir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la celebración en Sevilla de un Consejo de Ministros.

"Lo han tenido que llamar y, cuando llega, se salta las normas", reitera Sánchez Estrella, a lo que Espadas responde que él "sigue los criterios del secretario, me gusten o no".

De su lado, Rojas indicaba que la solución habría de pasar por que el PSOE "asuma el error y la dé por no aprobada", para acto siguiente poner la medida en marcha en Emvisesa, "si de verdad tiene interés", por que "no importa lo que apruebe el Pleno" para su ejecución. "Esto es un espectáculo lamentable. Soy concejal y me siento ahora mismo avergonzado de esta corporación", concluye.