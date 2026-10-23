El PSOE insta al alcalde de Sevilla que solicite la declaración de 'zona de mercado residencial tensionado'

Archivo - Candados de pisos turísticos en el casco antiguo, en una foto de archivo - AG / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha exigido al alcalde, José Luis Sanz (PP), la declaración de 'zona de mercado residencial tensionado' y que aplique los instrumentos fiscales previstos en la normativa, movilice viviendas vacías a través de Emvisesa, garantice la protección permanente del parque público y cree una oficina municipal de defensa de las personas inquilinas.

En este contexto, el PSOE ha criticado que durante el mandato del alcalde se hayan inscrito cerca de 2.500 nuevos pisos turísticos "mientras miles de sevillanos encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda", remarca la formación en una nota de prensa.

"A ello se suma que el Ayuntamiento continúa sin aplicar el recargo del IBI a las viviendas vacías de grandes propietarios, pese a que esta medida ya está recogida en las ordenanzas fiscales", añaden los socialistas.

El PSOE municipal también ha afeado al alcalde su "doble vara de medir", por mantener, a su juicio, "una confrontación permanente" con el Gobierno de España al tiempo que "guarda silencio ante las decisiones de la Junta de Andalucía".

En particular, el Grupo Socialista ha cuestionado que el Gobierno andaluz haya elevado el módulo básico de la vivienda protegida de 750 a 920,29 euros por metro cuadrado útil: "un incremento superior al 21%". Al respecto, "una vivienda protegida que cuesta más de 350.000 euros no es una solución para las familias trabajadoras", ha advertido la concejal Encarnación Fuentes.

En este sentido, la edil reclama que las políticas públicas garanticen viviendas "verdaderamente asequibles" y no se limiten a incrementar las cifras de construcción.