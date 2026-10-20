PSOE de Sevilla afea la gestión de Sanz con los toldos de la Avenida: 228.000 euros, 9.000 de indemnización y sin sombra

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Imágenes de la Avenida de la Constitución de Sevilla luciendo los primeros toldos instalados. A 22 de agosto de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que la gestión del Gobierno de José Luis Sanz con los toldos de la Avenida de la Constitución ha supuesto un gasto de 228.620,59 euros, IVA incluido, por el montaje realizado en el verano de 2025, al que ahora se añade una indemnización de 8.992,88 euros, IVA excluido, a la empresa adjudicataria, Heliopol, por la decisión municipal de poner fin al contrato, después de que la Avenida haya pasado el verano de 2026 sin toldos y sin una solución para proteger del calor a los peatones.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha cuestionado la gestión de un proyecto que ha terminado acumulando gastos, decisiones contradictorias y promesas incumplidas, mientras uno de los principales ejes peatonales de Sevilla "sigue sin una solución frente al calor".

En este sentido, Muñoz ha criticado que "Sanz llamó mamarracho a unos toldos que costaron más de 228.000 euros. Después dejó la Avenida otro verano sin sombra y ahora decide romper el contrato y pagar una indemnización". "El alcalde tiene que explicar por qué se ha gastado todo ese dinero sin ofrecer una solución duradera a los sevillanos", ha cuestionado.

Asimismo, el Grupo Socialista ha puesto el foco en la documentación administrativa que sustenta la resolución del contrato y que han apuntado que los servicios jurídicos de la Gerencia de Urbanismo descartaron que existiera "una imposibilidad de ejecutar las prestaciones contratadas".

Pese a ello, han afeado que el Gobierno municipal optó por el desistimiento, una decisión que genera el derecho de Heliopol a recibir una indemnización equivalente al seis por ciento del importe de los servicios pendientes de prestar.

En esta línea, la propia Intervención municipal solicitó, además, que "se justificaran mejor las razones de interés público que motivaban esta decisión antes de continuar con el procedimiento".

"Lo más grave es que sus propios servicios jurídicos descartaron que fuera imposible ejecutar el contrato y la Intervención pidió justificar mejor la decisión de romperlo. Queremos saber por qué Sanz eligió esa vía, qué razones la justifican y por qué los sevillanos tienen que asumir ahora una indemnización", ha manifestado el portavoz socialista.

INDEMNIZACIÓN DE CASI NUEVE MILLONES DE EUROS

La indemnización ha ascendido exactamente a 8.992,88 euros, IVA excluido, resultado de aplicar el 6 por ciento sobre los 149.881,33 euros correspondientes a los servicios que Heliopol ya no prestará.

Así, el gasto fue aprobado el pasado 8 de octubre mediante la Resolución 7878 del gerente de Urbanismo, por delegación, y la Comisión Ejecutiva de este martes se limita a tomar conocimiento de la liquidación, fruto de una resolución del contrato que ya había sido acordada el pasado 19 de agosto.

Los socialistas han indicado que los toldos instalados durante el verano de 2025 llegaron "prácticamente al final de la temporada", por lo que recibieron críticas por su diseño y por la limitada sombra que proporcionaban a los peatones y fueron descalificados públicamente por el propio alcalde.

En 2026, el Ayuntamiento optó por no repetir la instalación y anunció un nuevo proyecto para el verano de 2027.

EL PUENTE DE SAN TELMO

El Grupo Municipal Socialista ha relacionado esta situación con los retrasos del entoldado del puente de San Telmo, adjudicado también a Heliopol por un importe superior a 1,1 millones de euros y que deberían haber finalizado antes del verano.

A pesar de ello, la obra continúa sin concluir después de que la empresa incumpliera también la ampliación del plazo concedida hasta el pasado 10 de octubre, además de que los trabajos han requerido modificaciones de las estructuras inicialmente instaladas y siguen sin ofrecer la sombra prevista.

El PSOE ha recordado, además, que ya reclamó una nueva valoración de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico sobre las modificaciones introducidas durante la ejecución de las obras.

"Y mientras tanto, en el puente de San Telmo tenemos otra obra de más de un millón de euros que debía estar terminada antes del verano y sigue sin ofrecer sombra".

Al hilo, Antonio Muñoz ha exigido explicaciones de "cuánto se ha pagado, qué responsabilidades va a reclamar por los retrasos y cuándo estarán terminados los trabajos". "Sevilla necesita soluciones frente al calor, no más anuncios que llegan tarde", ha abundado.

Igualmente, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado al Gobierno de Sanz que explique los motivos que justificaron el desistimiento del contrato de la Avenida de la Constitución, la respuesta dada a las observaciones de la Intervención y el coste completo de las actuaciones realizadas.

Así como información sobre el estado económico y de ejecución del contrato del puente de San Telmo y las posibles responsabilidades o penalizaciones derivadas de los sucesivos incumplimientos de los plazos.

"Cuando se trata de gestionar dinero público, no basta con anunciar proyectos ni con echar la culpa a los demás cuando las cosas salen mal", ha afeado el portavoz, a la vez que ha indicado que el alcalde "tiene que dar explicaciones, asumir sus decisiones y garantizar que Sevilla disponga de las infraestructuras que necesita para afrontar los veranos cada vez más calurosos".