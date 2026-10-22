El PSOE de Sevilla apela a la "máxima movilización" el 29N para evitar "el retroceso de la derecha más reaccionaria"

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, preside la primera reunión del comité electoral de cara al 29N - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, ha asegurado que el próximo 29 de noviembre los sevillanos y sevillanas "deberán elegir entre el avance social que representa el Partido Socialista o el retroceso de la derecha más reaccionaria".

El dirigente provincial socialista ha presidido este jueves la primera reunión del comité electoral del 29N y de los candidatos y candidatas al Congreso y al Senado: un encuentro para "fijar estrategias con el objetivo claro de volver a ser el partido en el que confíen mayoritariamente los sevillanos y sevillanas", destaca la formación en una nota de prensa.

"La maquinaria del PSOE de Sevilla está perfectamente engrasada para salir a ganar las Elecciones Generales en la provincia", ha manifestado Fernández, quien ha reclamado a los candidatos y al comité electoral "un esfuerzo máximo de movilización para que ningún voto progresista se quede en casa el próximo 29 de noviembre".

"Los socialistas estamos preparados para ganar y gobernar el 29N, presentando las mejores candidaturas para asegurar que nuestro país siga avanzando", ha señalado el dirigente provincial del PSOE.

El citado comité electoral estará coordinado por el secretario de Organización del partido, Rafael Recio, junto a Francisco Toscano Rodero, coordinador de Estrategia. Se trata de un "equipo con experiencia, solvencia y capacidad demostrada para llevar al PSOE de Sevilla a ganar las Elecciones de la mano de una candidatura muy potente", ha afirmado Fernández.

El secretario general del PSOE de Sevilla ha insistido en que "sólo el proyecto de Pedro Sánchez garantiza más empleo, vivienda, salarios y derechos frente a los sacrificios que anuncian Feijóo y Abascal". Asimismo, el dirigente socialista ha remarcado que "el PSOE es el partido de los trabajadores y las trabajadoras, y se volcará para que la ciudadanía siga beneficiándose de unos servicios públicos de calidad y conviva en un país democrático, respetuoso y tolerante", ha apostillado.