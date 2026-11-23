La candidata del PSOE al Senado por Sevilla Rosario Andújar, en el centro, en un acto electoral en Osuna - PSOE DE SEVILLA

La formación socialista remarca los 174 millones en ayudas directas y alivios fiscales del Gobierno de España

OSUNA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

La candidata socialista al Senado por Sevilla Rosario Andújar ha afirmado este lunes, en Osuna, que hablar de agricultura y desarrollo rural es hablar de "la diversidad económica en los pueblos, en el mundo rural", de creación de empleo y de "afianzamiento de la población". Desde este enclave de la comarca, Andújar ha criticado que, mientras la Junta de Andalucía "presume de un aumento presupuestario del 6%, los fondos de producción al sector agrario han disminuido en más de 350 millones de euros".

La también regidora de Osuana ha advertido de que si el Ejecutivo autonómico renuncia al apoyo agrícola, "está renunciando al desarrollo del mundo rural", señala la formación en un comunicado. "Frente a esa caída de recursos autonómicos", la candidata al Senado ha destacado las medidas comunicadas por el Gobierno de España, que incluyen 174 millones de euros en ayudas directas "destinadas a más de 12.500 explotaciones agrarias, con importes de entre 5.000 y 25.000 euros por explotación, tras los daños ocasionados por las borrascas de enero y febrero de este año".

Asimismo, la candidata del PSOE ha subrayado el paquete de "alivios fiscales" aprobado para el sector agrícola y ganadero, "orientado a sostener el precio en origen del aceite de oliva mediante el almacenamiento obligatorio del 12%, a aplicar una bonificación general del 10% en los módulos fiscales para la rentabilidad de 2027, a reducir en un 35% la factura del gasto de combustible agrario y a establecer una deducción fiscal del 15% en la compra de fertilizantes".

Andújar ha expuesto también las propuestas recogidas en el programa electoral del Partido Socialista para dar continuidad a estas políticas, encabezadas por una nueva ley de agricultura familiar centrada en las pequeñas y medianas explotaciones que dan vida a los pueblos, junto con la modernización de explotaciones y regadíos, el refuerzo de los seguros agrarios, la garantía de un banco público del agua y la ejecución de infraestructuras hídricas como embalses.

De igual modo, ha señalado la necesidad de facilitar el acceso a la tierra y agilizar la tramitación administrativa para impulsar el relevo generacional de jóvenes agricultores y ganaderos, promover la titularidad y la incorporación plena de las mujeres al sector agrario para fijar población y asegurar el futuro del campo, y combatir la competencia desleal exigiendo a las importaciones internacionales las mismas normas medioambientales y de garantía que a las producciones españolas.