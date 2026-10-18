El PSOE de Sevilla exige que la Casa Cernuda sea un "auténtico museo del poeta" y un "espacio vivo" para la literatura

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, en atención a medios. - ROCIO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha exigido al alcalde, José Luis Sanz, que garantice que la casa natal de Luis Cernuda se convierta en un "auténtico museo dedicado al poeta, con contenidos biográficos, documentales y museográficos a la altura de su figura", y ha expresado su interés por recuperar el proyecto de la Casa de los Poetas y las Letras previsto durante el anterior mandato municipal, buscando una fórmula que permita compatibilizar ambas iniciativas culturales.

Muñoz ha celebrado el avance de las obras de rehabilitación del inmueble, pero ha advertido de que todavía queda por conocer con precisión qué proyecto cultural albergará el edificio una vez recuperado, según ha señalado la formación en una nota. "Tan importante como rehabilitar la casa es definir qué vamos a hacer dentro. Y lo primero debe ser garantizar que Luis Cernuda sea el verdadero protagonista de su propia casa", ha señalado.

En este sentido, el portavoz socialista ha expresado su apoyo al manifiesto promovido por la asociación cultural La Tertulia de las Setas, que reclama que la casa natal del poeta se convierta en una auténtica casa-museo, con contenidos biográficos, personales y materiales que permitan preservar y divulgar su memoria, su relación con Sevilla y su papel en la Generación del 27.

"Compartimos la reivindicación de este manifiesto. Cernuda merece una casa-museo que permita conocer su vida, su obra y su vinculación con Sevilla. La recuperación del edificio debe garantizar ese objetivo, que consideramos fundamental", ha afirmado.

Junto a este respaldo, Muñoz ha expresado su interés por recuperar la iniciativa de la Casa de los Poetas y las Letras, cuya ubicación en el inmueble estaba expresamente contemplada en el proyecto cultural presentado por el Ayuntamiento en septiembre de 2022.

Aquel proyecto incorporaba, además de los espacios dedicados a Cernuda, una biblioteca especializada en poesía y Generación del 27, espacios de estudio y divulgación, exposiciones temporales, actividades educativas y fondos bibliográficos y documentales.

Además, la recuperación de la Casa Cernuda formaba parte de una estrategia cultural más amplia impulsada por Muñoz desde su etapa como delegado de Cultura y Turismo. El proyecto planteaba crear un gran itinerario cultural en torno a los artistas y escritores vinculados a Sevilla, conectando la Casa Natal de Velázquez, la Casa Murillo, la Casa Cernuda y el Palacio de las Dueñas, ligado a la memoria de Antonio Machado. Una iniciativa que también contemplaba otros espacios relacionados con Gustavo Adolfo Bécquer, Luis Gordillo y Aníbal González, con el objetivo de "recuperar y poner en valor el patrimonio de la ciudad y reforzar su proyección cultural".

Al hilo, el portavoz socialista ha defendido la conveniencia de estudiar una fórmula que permita recuperar esta iniciativa "sin desvirtuar la función museística de la casa natal del poeta ni restarle protagonismo". Muñoz ha señalado que el centenario de la Generación del 27, que se conmemorará en 2027, representa una "oportunidad para reforzar el papel de Sevilla como ciudad de la poesía y convertir la Casa Cernuda en uno de los referentes de esa celebración".

El exalcalde ha precisado que la recuperación de la casa natal de Cernuda es el resultado de un "largo proceso impulsado por los gobiernos socialistas, que promovieron y culminaron la adquisición del inmueble para el patrimonio municipal, convirtiendo así una reivindicación cultural y patrimonial en un proyecto público".

"La Casa Cernuda no empezó cuando se colocó el primer andamio. Antes hubo que comprar el inmueble, resolver una operación jurídicamente compleja, estudiar su estructura, definir sus usos culturales, redactar los proyectos, diseñar su musealización y conseguir financiación", ha añadido.

En contexto, durante la etapa de Muñoz como alcalde, el Ayuntamiento presentó en 2022 un proyecto integral que situaba la relación entre Luis Cernuda y Sevilla como uno de sus principales ejes y ampliaba el contenido cultural hacia la poesía, la literatura sevillana y la Generación del 27.

"Cuando terminó nuestro mandato, la casa ya era municipal, existía un proyecto arquitectónico y museológico definido, había financiación europea y se había obtenido la autorización patrimonial necesaria. Al actual gobierno le ha correspondido después aprobar definitivamente, licitar, adjudicar y ejecutar las obras, y es positivo que haya dado continuidad a este proyecto", ha manifestado, mientras que ha apostillado que el gobierno de Sanz tuvo que devolver en abril de 2024 una subvención de 270.667 euros de fondos europeos Next Generation, aprobada en noviembre de 2022 por la demora en la licitación de las obras.

Muñoz ha concluido insistiendo en que la recuperación de la casa natal del poeta debe abordarse con "ambición cultural y diálogo con el tejido literario de la ciudad". "Sevilla tiene la oportunidad de saldar una deuda histórica con Luis Cernuda", ha concluido.