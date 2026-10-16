PSOE de Sevilla exige una "nueva valoración" de Patrimonio sobre los toldos del puente de San Telmo "tras los cambios"

Vista desde Los Remedios del puente de San Telmo con las nuevas estructuras para los toldos - PSOE SEVILLA

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha exigido al alcalde, José Luis Sanz (PP), que promueva una "nueva valoración patrimonial" de los toldos del puente de San Telmo, "después de que las dificultades técnicas surgidas durante las obras hayan obligado a introducir ajustes en las estructuras inicialmente previstas".

En una nota de prensa, Muñoz considera necesario comprobar si la solución que finalmente se está ejecutando se corresponde con la examinada por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, "especialmente ante el impacto visual de las nuevas estructuras sobre uno de los puentes históricos más emblemáticos de Sevilla".

Según la información recabada por el Grupo Socialista, el proyecto original fue debatido en la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, donde su integración en el entorno monumental suscitó reservas. "Sin embargo, las dificultades técnicas aparecidas durante la ejecución han obligado a realizar adaptaciones, sin que conste una nueva valoración de la Comisión sobre la solución finalmente instalada".

"Si el proyecto inicial ya planteó dudas desde el punto de vista patrimonial, lo razonable es que los cambios introducidos durante las obras vuelvan a examinarse. Lo que queremos saber es si lo que se está construyendo es realmente lo que Patrimonio examinó en su momento", ha señalado Muñoz.

El portavoz socialista ha recordado que fue su gobierno el que impulsó en septiembre de 2022 los estudios para dotar de sombra a los puentes de Sevilla, dentro de la estrategia municipal de adaptación a las altas temperaturas. Aquella iniciativa contemplaba distintas alternativas y su valoración patrimonial, dada la singularidad de estas infraestructuras.

Muñoz ha remarcado al respecto que las dificultades técnicas de las obras han sido reconocidas públicamente por el propio Gobierno municipal. La necesidad de instalar una estructura específica bajo el puente y los posteriores ajustes en los soportes inicialmente colocados evidencian la complejidad de una intervención que ha acumulado retrasos durante su ejecución.

"Combatir el calor y proteger nuestro patrimonio son obligaciones perfectamente compatibles. No cuestionamos la necesidad del proyecto, sino cómo se está ejecutando y el impacto que estamos viendo. Sanz debe garantizar que se respete la imagen histórica del puente de San Telmo", ha concluido Antonio Muñoz.