El PSOE Sevilla lamenta que los toldos de San Telmo han "elevado su coste hasta 1,4 millones tras 15 modificaciones"

Toldos del puente de San Telmo en Sevilla - PSOE

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado este sábado que los toldos del puente de San telmo hayan sufrido una modificación del proyecto por parte de la Gerencia de Urbanismo que "elevará su coste hasta los 1,4 millones de euros" tras "recoger el expediente municipal hasta 15 modificaciones durante la ejecución de una obra que debía estar terminada en mayo y que continúa acumulando retrasos".

Según ha advertido el partido en un comunicado, "lo preocupante no es solo que unos toldos que iban a costar 1,1 millones de euros vayan camino de alcanzar los 1,4 millones. Es que el propio expediente demuestra que se han tenido que modificar elementos fundamentales porque lo proyectado no se ajustaba a las condiciones reales del puente".

Según el conjunto, la documentación técnica que justifica el modificado, firmada el pasado 21 de julio, identifica 15 actuaciones, entre ellas "la sustitución de perfiles metálicos que no se encuentran disponibles comercialmente, la modificación de los anclajes de las farolas para salvar las armaduras del tablero, el reajuste de elementos de apoyo, nuevas cimentaciones y refuerzos de distintos componentes de la estructura".

El portavoz, Antonio Muñoz, ha considerado "especialmente grave que estas modificaciones afecten a una estructura situada en el entorno protegido del Palacio de San Telmo sin que en la documentación examinada conste una nueva valoración de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico sobre los cambios introducidos".

El expediente también refleja los sucesivos problemas de ejecución de una obra cuyo contrato se formalizó en agosto de 2025 y que no comenzó hasta enero de 2026 por falta de planificación de materiales y otras cuestiones pendientes, según la formación.