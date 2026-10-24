El PSOE de Sevilla pide al Gobierno local la instalación de 44 módulos en centros deportivos tras "meses de retraso"

Centro deportivo en Sevilla - PSOE

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado al Gobierno local la instalación de 44 módulos "prometidos" destinados a vestuario y almacenaje, tras acumular "meses de retraso".

En un comunicado, el concejal socialista David Guevara, ha señalado que "existe un gran contraste entre los anuncios publicitarios y la realidad que sufren los usuarios de las instalaciones y sus clubes".

"En la inmensa mayoría de los 18 centros deportivos que debían recibir estos módulos adjudicados por más de 2 millones no hay ni rastro de ellos y ni siquiera se han iniciado los trabajos previos", han lamentado los socialistas.

"El señor Sanz se fue a Hytasa a grabarse un vídeo y a hacerse la foto de rigor anunciando estos nuevos módulos a bombo y platillo, pero la mayoría de centros deportivos siguen esperando", ha manifestado Guevara.

Además, el edil socialista ha incidido en que Sanz "no ha cumplido nada de lo prometido durante su mandato". Así, ha enumerado lo ocurrido con las piscinas públicas de la ciudad, "donde incluso ha abandonado proyectos del mandato anterior, como la piscina del Polígono Sur".