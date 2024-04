El PSOE sevillano achaca el alza de las listas de espera al "destrozo" de Moreno en la sanidad y pide "cambiar el rumbo"

SEVILLA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario autonómico, Rafael Recio, ha denunciado este martes que "las listas de espera en Sevilla redundan sobre el destrozo que Juanma Moreno está haciendo con la sanidad pública", alertando del aumento de pacientes "fuera de los plazos de garantía", que son 60 días.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, a fecha de 31 de diciembre de 2023, las listas de espera para una operación subieron un 19,2 por ciento en Andalucía, sumando un total de 205.005 personas en tales listas, con el 38 por ciento de estos pacientes acumulando más de seis meses pendientes de intervención y un tiempo medio de espera de 174 días.

En este sentido, el número dos de los socialistas sevillanos ha señalado que "el plan del Gobierno andaluz para desmantelar la sanidad está cada vez más avanzado, a pesar de las denuncias que Marea Blanca, sindicatos, profesionales y la ciudadanía están haciendo a lo largo y ancho de toda Andalucía", toda vez que el Gobierno andaluz del PP achaca esta situación a la "herencia" recibida de los anteriores ejecutivos autonómicos del PSOE, que también afrontaron movilizaciones por la situación del sistema sanitario público; esgrimiendo el PP el diseño de planes "de choque" para reducir unas listas, que incluyen nuevos conciertos con los centros privados.

Rafael Recio ha detallado que "en Sevilla sigue habiendo más de 150.000 personas esperando una consulta externa" y, de ellas, "casi un 40 por ciento están fuera de lo que reconoce el SAS como plazo de respuesta".

"Por ejemplo, en los hospitales de Écija, Lebrija y Utrera se ven incrementadas las listas de espera para citas con especialistas" y el tiempo de espera fuera del plazo de garantía "asciende hasta un 333% en el caso de Lebrija", lo que para el dirigente sevillano supone un "grave ataque a la Andalucía interior, esa que el presidente de la Junta ha abandonado a su suerte".

Además, ha denunciado también el aumento de la lista de espera quirúrgica "en todos los hospitales provincia, aumentando un 35 por ciento entre junio de 2022 y junio de 2023", según los últimos datos publicados.

"No puede ser que se haya multiplicado por dos el tiempo de espera para una intervención superior a un año, porque la salud no entiende de esperas". El secretario de Organización de los socialistas sevillanos ha exigido así "un cambio de rumbo" en la sanidad andaluza, ya que "está demostrado que derivar fondos a la privada no funciona". "Juanma Moreno tiene que dar un giro radical en sus políticas públicas e invertir esos millones de euros que van a la privada en la Sanidad Pública", ha apostillado.