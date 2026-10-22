Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla obtiene la acreditación de hospital universitario

Foto de familia de responsables de la Universidad Loyola - UNIVERSIDAD LOYOLA

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha obtenido la acreditación de la Junta de Andalucía como hospital universitario, convirtiéndose en el primer centro hospitalario privado de Sevilla en alcanzar este reconocimiento. Esta certificación permitirá al hospital participar en la formación de los estudiantes de los grados de Ciencias de la Salud de la Universidad Loyola (Medicina, Enfermería o Fisioterapia, entre otros) a partir del curso académico 26/27, incorporando su experiencia clínica, asistencial, docente e investigadora al aprendizaje universitario.

La acreditación reconoce que el centro reúne todos los requisitos establecidos para el desarrollo de las funciones docentes e investigadoras, de acuerdo con la evaluación realizada por la Dirección General de Investigación, Innovación y Formación de la Junta, informa el centro hospitalario en un comunicado.

Este cumplimiento avala la adecuación de sus recursos, su estructura organizativa y su actividad asistencial garantizando un entorno adecuado para contribuir a la formación universitaria de futuros profesionales sanitarios. Además, este hito supone un importante impulso a la colaboración entre el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y la Universidad Loyola.

La designación como hospital universitario consolida el papel del centro en el ámbito de la docencia y lo posiciona como un entorno de referencia para la formación práctica de estudiantes de los grados de Ciencias de la Salud.

Gracias a ello, los alumnos podrán complementar los conocimientos adquiridos en las aulas con experiencia clínica directa en un entorno sanitario real, acompañados por profesionales de reconocido prestigio y en instalaciones dotadas con la más avanzada tecnología.

COMPROMISO CON LA FORMACIÓN DE FUTUROS SANITARIOS

La incorporación de la actividad universitaria supone un nuevo paso en el compromiso del ahora Hospital Universitario Quirónsalud Sagrado Corazón con la formación de las nuevas generaciones de profesionales sanitarios. Una apuesta estratégica que pone en valor el conocimiento, la experiencia y la vocación docente de sus equipos, reforzando su contribución al desarrollo de médicos y enfermeros.

La directora gerente del Hospital Universitario Quirónsalud Sagrado Corazón, María Dolores Alguacil, ha destacado la relevancia de esta nueva etapa para el centro. "En primer lugar quiero agradecer a todos los profesionales de Quirónsalud Sagrado Corazón el esfuerzo y la implicación demostradas para conseguir que esta acreditación sea una realidad. Sin ellos no hubiera sido posible".

Asimismo, ha añadido que el hospital, esta acreditación supone un "gran salto cualitativo" y un reconocimiento a una "dilatada trayectoria al servicio de la salud". "Este hito nos impulsa a seguir avanzando en la investigación y la docencia al tiempo que nos permite participar activamente en la formación de los sanitarios del futuro en un entorno en el que, además de a excelencia académica adquiere una especial relevancia la formación humanista".

Por su parte, Tomás Urda, director gerente territorial de Quirónsalud en Andalucía, ha subrayado la apuesta del Grupo por la formación universitaria como parte de su compromiso con el desarrollo del talento. "Obtener el reconocimiento de Hospital Universitario supone un hito estratégico que nos permite involucrarnos más en la comunidad, colaborando en la formación de los futuros profesionales sanitarios, detectando el talento, impulsando la investigación y la vocación docente y nuestro compromiso con la excelencia asistencial", ha afirmado.

De su lado, Fabio Gómez-Estern, rector de la Universidad Loyola, ha destacado la importancia de esta acreditación para consolidar el proyecto académico de Ciencias de la Salud de la institución. "Este reconocimiento supone un paso muy importante en nuestra alianza con Quirónsalud y refuerza nuestra apuesta por una formación universitaria de excelencia, estrechamente vinculada a la realidad profesional".

"Como universidad jesuita, aspiramos a formar profesionales sanitarios que combinen el máximo rigor científico y técnico con una profunda sensibilidad humana, capaces de situar siempre a la persona en el centro de su actividad. Contar con un hospital universitario de estas características es una oportunidad extraordinaria para avanzar en ese propósito", ha abundado al respecto.

En esta misma línea, Francisco Javier Salvador Bofill, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Loyola, ha subrayado que "la formación clínica es una parte esencial del aprendizaje de nuestros estudiantes. Esta acreditación nos permite seguir fortaleciendo un modelo educativo en el que los conocimientos adquiridos en las aulas se complementan con la experiencia asistencial directa, el contacto con los pacientes y el acompañamiento de profesionales sanitarios en activo.

Asimismo, el decano ha señalado que "esta colaboración también abre nuevas oportunidades para impulsar proyectos de investigación, innovación y transferencia de conocimiento, favoreciendo la colaboración entre equipos universitarios y profesionales sanitarios, el desarrollo de nuevas líneas de investigación y la aplicación de los avances científicos a la práctica clínica".

"De este modo, ha añadido el decano, se refuerza la conexión entre la universidad y el entorno hospitalario, generando sinergias que contribuyan tanto a la formación de nuestros estudiantes como al avance del conocimiento y a la mejora de la atención sanitaria, en beneficio de los profesionales y, en última instancia, de los pacientes".