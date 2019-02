La Real Maestranza de Caballería de Sevilla entrega los Premios de Fin de Carrera y los de Investigación de la UPO

Publicado 31/01/2019 20:14:34 CET

La Real Maestranza de Caballería ha celebrado este jueves el acto de entrega de los X Premios de Investigación Real Maestranza de Caballería de Sevilla-Universidad Pablo de Olavide y de los I Premios Universitarios de Fin de Carrera.

Los galardones han sido entregados por el teniente de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Santiago de León Domecq y por el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán Fluja, según ha informado la UPO en un comunicado.

Por primera vez, la Real Maestranza de Caballería reconoce, gracias al impulso del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la Universidad, a los mejores expedientes académicos de la Escuela Politécnica Superior y cada Facultad de la UPO.

Estos galardones se unen a los ya tradicionales Premios de Investigación otorgados a la UPO por esta institución, con el fin de estimular los trabajos de investigación de calidad que puedan desarrollar todos aquellos investigadores jóvenes pertenecientes a la Universidad Pablo de Olavide.

En palabras de la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la UPO, Pilar Rodríguez Reina "para la UPO supone un gran honor poder contar desde ahora con este reconocimiento de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, institución, como muy bien sabemos, de un enorme prestigio, potenciándose, junto con otros premios existentes en nuestra ciudad, una justa y merecida visibilidad de los alumnos con los mejores expedientes de cada centro de la UPO".

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN

En esta edición, los campos premiados en investigación han sido los de conocimiento jurídico y humanístico, que han sido otorgados, respectivamente, a Olga García Coca por su publicación 'La protección de datos de carácter personal en los procesos de búsqueda de empleo', y a Cristina Bravo Lozano por su publicación 'A berretta for the Nuncio. Roman Diplomacy, Court Ceremony and Royal Favour in the Madrid of Charles II'. La Real Maestranza de Caballería ha otorgado a cada premiada 3.000 euros.

Olga García Coca es doctora del Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad durante el curso 2015-2016, está vinculada a diferentes proyectos I+D+i y a publicaciones y revistas científicas de impacto.

Su trabajo 'La protección de datos de carácter personal en los procesos de búsqueda de empleo' entrama una importante aportación al estudio de la privacidad de los demandantes de empleo, desde una perspectiva multidisciplinar al trasladar un derecho constitucionalmente reconocido, como es el derecho a la protección de datos, a los estados previos a la contratación de trabajo y a los inicios de la relación laboral; y, también, al abordar su tratamiento por parte de los entes administrativos encargados de recibir, en un momento determinado, la información personal de los trabajadores.

Por otra parte, Cristina Bravo Lozano es investigadora contratada Juan de la Cierva-Incorporación en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid. Obtuvo su tesis doctoral en 2014, recientemente publicada bajo el título 'Spain and the Irish Mission, 1609-1707'. Entre 2015 y 2017, disfrutó de la Ayuda Juan de la Cierva-Formación en la Universidad Pablo de Olavide.

Su publicación 'A berretta for the Nuncio. Roman Diplomacy, Court Ceremony and Royal Favour in the Madrid of Charles II' está contenida en el volumen 'The Transition in Europe between XVII and XVIII centuries. Perspectives and case studies', editado por Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, Cinzia Cremonini y Elena Riva.

La investigación constituye un estudio de caso sobre la promoción cardenalicia del nuncio apostólico en Madrid, Savo Mellini, y solemne consagración conforme a modelos ceremoniales vigentes en la corte española. El acto de entrega del privilegio papal, representado en la birreta, en 1681 puso de relieve la significatividad de la misión del portador, el conde milanés Ferdinando d'Adda, vasallo de Carlos II; el desarrollo de la celebración litúrgica, las diferencias de protocolo suscitadas con los oficiales reales y el alcance de la gracia del monarca en el pago por el servicio prestado al conde d'Adda, quien posteriormente sería nombrado representante pontificio en Inglaterra durante el reinado del católico Jacobo II Estuardo.

PREMIOS UNIVERSITARIOS DE FIN DE CARRERA

Los Premios Universitarios de Fin de Carrera están dotados con 1.500 euros, medalla y diploma conmemorativo. La relación de los premiados con mejores expedientes egresados en el curso 2016/2017 es de la Facultad de Ciencias Empresariales, Virginia María Jurado Luna, graduada en la doble titulación en Administración y Dirección de Empresas (inglés) y Derecho; de la Facultad de Ciencias del Deporte; Carlos Valenzuela Barrero, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Asimismo, de la Facultad de Ciencias Experimentales, Lourdes Morillo Montañés, graduada en Nutrición Humana y Dietética; de la Facultad de Derecho,

Soledad Román Pérez-Moreira, graduada en la doble titulación en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración; de la Facultad de Ciencias Sociales, Francisco Javier Rueda Córdoba, graduado en Sociología; de la Facultad de Humanidades, Mónica Nicol, graduada en Traducción e Interpretación (Inglés), y de la Escuela Politécnica Superior, Fernando Manuel Rámila Gómez, graduado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información.