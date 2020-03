Reanudan este viernes en Sevilla el juicio del extrabajador de UGT-A acusado de revelación de secretos

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla juzga este viernes a Roberto Macías, el extrabajador de UGT-A que denunció públicamente un presunto fraude del sindicato en Andalucía y que está acusado por un delito de revelación de secretos. Este juicio estaba fechado el pasado 28 de noviembre pero fue aplazado a este 6 de marzo tras la renuncia de su abogado.

Ante esta circunstancia, el nuevo letrado solicitó en el propio acto de la vista la suspensión al no haberse podido preparar el juicio con suficiente antelación y el juez lo acordó, y finalmente este viernes se celebrará la vista judicial, según han informado a Europa Press fuentes del sindicato, cuya secretaria general, Carmen Castilla, está citada como testigo.

A su vez, su defensa pidió la aplicación de la nueva directiva europea 2019/1937 de protección de las personas que informen sobre casos de corrupción que vulneren el Derecho de la Unión, aprobada recientemente, cuestión que fue rechazada por el representante del Ministerio Fiscal en base a dos motivos.

En primer lugar porque no entró en vigor hasta el pasado 17 de diciembre, "siendo a partir de esa fecha cuando España tiene dos años para su transposición a leyes nacionales, y por la no consideración de Roberto Macías como denunciante de corrupción", dado que se entiende por el representante del Ministerio Público que "no cumple las condiciones que establece dicha directiva: denuncia interna en la organización y/o denuncia a las autoridades, administrativas, policiales o judiciales", señalaron en aquellas fechas desde el sindicato.

En el mismo comunicado, UGT Andalucía explicó que Roberto Macías "fue objeto de despido por causas objetivas con fecha 30 de noviembre de 2012 en el sindicato", a lo que añadieron que, según consta en los autos judiciales seguidos ante los juzgados de instrucción de Sevilla, con fecha anterior a su despido, éste "realizó una copia masiva de ficheros en un disco duro extraíble, a través de su ordenador, con su usuario y en horario de trabajo".

Desde UGT-A recordaron que "este hecho puesto en conocimiento del juzgado, y ratificado posteriormente en un informe pericial de la Policía Nacional, dio lugar a la entrada y registro en el domicilio de Roberto Macías acordada por el órgano judicial competente con la conformidad del Ministerio Fiscal".

De hecho, precisaron que es el informe pericial de la Policía Nacional el que establece que la fecha de creación de los archivos encontrados es "muy posterior a la fecha de despido de Roberto Macías, por lo que esa versión que el interesado va lanzando, en la que dice que se le despidió tras denunciar la corrupción, carece de fundamento alguno" ya que, según han insistido, "su despido fue muy anterior al registro en su domicilio".

Como resultado de la instrucción practicada, el propio juzgado competente ha considerado acreditados indiciariamente unos hechos constitutivos de infracción penal, siendo presunto autor de los mismos supuestamente Roberto Macías, formulándose los correspondientes escritos de acusación tanto por parte de UGT Andalucía como por parte del Ministerio Fiscal contra él.

Por su parte, la Asociación Alianza Contra la Corrupción ha convocado una protesta en la puerta de los juzgados del Prado de San Sebastián, a las 9,00 horas, al considerar que dicho juicio "no debería celebrarse" ante la directiva europea que entró en vigor en diciembre, la cual "le protege como denunciante de un caso de corrupción".