La Red Ciudadana de Sevilla elevará a Fiscalía la "no ejecución" de las labores contratadas para el arbolado

Publicado 19/06/2018 19:20:12 CET

SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ángel León Márquez, coordinador de la Red Ciudadana de Sevilla, ha manifestado este martes que su organización planea trasladar a la Fiscalía la supuesta "no ejecución" de las labores de poda y conservación contratadas por el Ayuntamiento hispalense para el arbolado y las zonas verdes de la ciudad.

En unas declaraciones a Onda Cero Sevilla recogidas por Europa Press, el coordinador de la Red Ciudadana de Sevilla ha lamentado los "desgraciados accidentes" que se vienen repitiendo como consecuencia de "la falta de mantenimiento y conservación del arbolado", en alusión a las repetidas caídas de ramas y árboles.

A tal efecto, recordemos que al comenzar marzo, el mantenimiento del arbolado y los parques de la ciudad quedaba bajo las nuevas contrataciones externas promovidas por el Gobierno local socialista, en sustitución de los contratos impulsados al respecto durante la época del alcalde popular Juan Ignacio Zoido, unas contrataciones criticadas entonces tanto por el PSOE como por otros agentes.

Y mientras el Gobierno local del PSOE defiende las nuevas contrataciones y las actuaciones desplegadas para talar los árboles que por su estado suponen riesgo para la ciudadanía y la plantación de nuevos ejemplares, Ángel León ha manifestado que a la prolongada falta de "conservación y mantenimiento" se suma que "en los últimos años no se ha estado regando en verano" a los árboles.

Pero sobre todo, ha denunciado la "estafa" implícita en que "hay dinero asignado" para el mantenimiento de los árboles, además "muchos millones de euros", pero "no se ejecutan los trabajos". "Hay que preguntar al Ayuntamiento dónde está ese dinero, porque el trabajo no ha sido ejecutado", ha aseverado, avisando de que en el Ayuntamiento no habría empeño por "inspeccionar si efectivamente se realizan las labores" de poda y conservación del arbolado.

Al respecto, ha anunciado que su organización pretende "dar traslado a la Fiscalía" de este asunto, pero "sería conveniente que el alcalde vaya dando explicaciones" sobre ello.