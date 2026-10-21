La Regata Sevilla-Betis presenta el cartel de su 60 edición, que se celebrará el 14 de noviembre

Presentación De La Regata Sevilla-Betis - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Regata Sevilla-Betis, el derbi del remo hispalense, ha dado el pistoletazo de salida a su 60 edición, que se celebrará el próximo 14 de noviembre, con la presentación del cartel oficial en la sede de la asociación Proyecto Hombre Sevilla, a la que la Regata ha dado visibilidad este año en su faceta solidaria.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, al igual que ya ocurriera el pasado año, el punto de llegada de la prueba será la Torre del Oro y se volverá a repetir el enfrentamiento en embarcaciones de remo de ocho con timonel representativas del Sevilla F.C. y el Real Betis en tres categorías, absoluta, aspirantes y veteranos, tanto masculinas como femeninas, mientras que ambos equipos mantendrán los capitanes de las últimas ediciones, con Ignacio Muñoz para el bote sevillista y Tomás Jurado para el bético.

En este contexto, la delegada de Deportes del Ayuntamiento, María Tena, y el Gerente del IMD, Ricardo Villena, han asistido a la presentación del cartel de esta edición, que ha sido diseñado por Curro Cassillas y que presenta un estilo diferente al de las últimas ediciones que recrea en una ilustración una vista aérea de la clásica de dos botes de ocho llegando al Puente de Triana del que cuelga una lona de la Regata, con el perfil de la Sevilla monumental de fondo.

Asimismo, las distintas tripulaciones quedarán definidas el 25 de octubre tas los test de remoergómetros realizados por los distintos clubes y la prueba volverá a ser retransmitida en directo por TVE a través de la plataforma RTVEPlay y el canal Teledeporte, de la misma forma que Canal Sur TV en ATV y CanalSurMás.