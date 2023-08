Relevo en la Gerencia del área sanitaria de Osuna tras dimitir el director económico señalado por Antifraude

CGT lo conecta con el caso del exdirector financiero y el SAS lo encuadra en el "proceso de renovación habitual de equipos directivos"



SEVILLA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha iniciado el proceso de relevo en la dirección gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Osuna (Sevilla), desempeñada hasta ahora por Celso Ortiz, agradeciendo la labor a dicho directivo y señalando que su sustitución, emprendida tras la dimisión del director económico-financiero de su equipo alegando motivos personales y coincidiendo con una resolución de la Oficina Andaluza de Antifraude contraria a su gestión; responde al "proceso de renovación habitual de equipos directivos de los centros sanitarios del SAS".

La mencionada resolución de la Oficina Andaluza Antifraude fue emitida el pasado 13 de julio y recibida por las partes el pasado martes 18 de julio, el mismo día en el que el director económico-financiero del Área Sanitaria de Osuna, Casto Ortiz Montaño, dimitía de su cargo esgrimiendo "motivos personales".

La citada resolución deriva de la denuncia de "irregularidades" realizada, entre otros actores, por el sindicato CGT, sobre un "fraccionamiento de contratos, procesos selectivos y cobro de nóminas complementarias", extremos todos ellos atribuidos al director económico-financiero del Área Sanitaria de Osuna.

"INDICIO DE POSIBLES RETRIBUCIONES INDEBIDAS"

En ese sentido, la resolución de la Oficina Andaluza Antifraude, recogida por Europa Press, aprecia "indicios de posible infracción de retribuciones indebidas para el caso de no poder justificar la realización de esos turnos nocturnos, festivos o rotatorios", avisando de que "no consta" que el SAS aportase en el trámite de alegaciones documentación alguna que probase la realización efectiva de tales turnos como base de las retribuciones cobradas por Casto Ortiz, toda vez que pesan los testimonios de nueve empleados según los cuales el ya dimitido director económico-financiero no habría realizado tales turnos pese a cobrar por los mismos.

La resolución atisba además una "presunta falsedad" en la documentación del periodo trabajado esgrimido por este hombre para concurrir al proceso selectivo gracias al cual obtuvo una plaza de auxiliar administrativo, además de que habría sido "designado para el puesto provisional de jefe de grupo (...) antes de la finalización del plazo de presentación se solicitudes"; así como una posible actuación de este ex directivo en un "fraccionamiento" adrede de unos trabajos de pintura en el hospital de Osuna en contratos menores, incluso cuando se trataba de aspectos abarcados por un contrato adjudicado tiempo atrás a Ferrovial para el mantenimiento general de este centro.

En este marco, CGT ha informado en un comunicado que Celso Ortiz ha sido cesado como gerente del área sanitaria de Osuna, extremo comunicado según el sindicato en una reunión celebrada este pasado miércoles entre responsables de la administración sanitaria y dirigentes sindicales.

YA EN EL BOJA

Este mismo jueves, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica una resolución de 11 de agosto de 2023, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia una convocatoria pública para cubrir el puesto de trabajo de carácter directivo de la Gerencia de Área en el Área de Gestión Sanitaria Osuna.

Ante ello, CGT reclama "el cese inmediato de cualquier puesto de importancia de Casto Ortiz, sanción por las faltas graves cometidas y vuelta a su puesto de trabajo base, al que accedió falsificando el tiempo trabajado y consiguiendo así su plaza fija en el SAS". "No más cargos directivos o intermedios que apoyaron y defendieron a Casto Ortiz, llegando a firmar un escrito a favor de este y en contra de lo establecido por la Oficina Anticorrupción", señala la CGT.