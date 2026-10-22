Rescatan en Sevilla un águila rapaz "anémico" y sin agua tras un registro policial por violencia de género

Ave rapaz rescatada en Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA) han rescatado un ejemplar de Águila de Harris, un águila rapaz, en un estado "anémico" y sin agua ni alimento tras registrar un domicilio en Sevilla al investigar un episodio de violencia de género.

En concreto, se investiga un presunto delito de maltrato animal, dado que este ejemplar fue encontrado en el interior de la vivienda por efectivos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Sevilla atado a una posadera situada sobre un adoquín y en "precarias condiciones", sin agua ni alimento. El investigado consta como propietario del animal.

Durante la actuación, los agentes del área de Medio Ambiente de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita acudieron al domicilio para comprobar las condiciones de alojamiento y cuidado del animal.

A juicio de los agentes actuantes, las mismas "no resultaban adecuadas para el alojamiento y mantenimiento de un ave rapaz".

Los profesionales retiraron de forma preventiva el animal para "garantizar su integridad y bienestar y posibilitar que recibiera una adecuada atención". Posteriormente, fue trasladado hasta las instalaciones del Zoo de Sevilla-Mundo Park, localizado en el municipio sevillano de Guillena.

Allí permanece depositada para su custodia, cuidado y valoración. El animal llegó "anémico y con parásitos externos", según fuentes veterinarias. Actualmente, se encuentra en una situación estable y con garantías para la supervivencia, tras la actuación de los agentes y la atención del personal del Zoo de Sevilla-Mundo Park.