Restablecida la circulación ferroviaria de las líneas C1 y C3 de Cercanías de Sevilla entre Brenes y Majarabique

Archivo - Tren de cercanías en una estación de Sevilla en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre Brenes y Majarabique ha quedado restablecida aproximadamente a las 10,30 horas de este miércoles, 7 de octubre, tras acumular retrasos en la mañana de esta citada jornada.

Según ha concretado Adif en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, las líneas C1 y C3 del núcleo de Cercanías de Sevilla vuelven a estar operativas.

En contexto, las mencionadas líneas de Cercanías de Sevilla sufrieron retrasos en consecuencia a una incidencia en la señalización provocada por la anormalidad en unos trabajos programados entre Brenes y Majarabique.

En este sentido, la línea C1 conecta los municipios sevillanos de Lora del Río con Lebrija, mientras que la C3 une la estación de Sevilla Santa Justa con Cazalla-Constantina. En suma, los trenes recuperan gradualmente sus frecuencias de paso habituales.