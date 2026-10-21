Restablecida la línea Mérida-Sevilla tras una hora interrumpida por la avería de un tren de mercancías en Zafra

Archivo - Tren Sevilla-Mérida - EUROPA PRESS/RENFE - Archivo
SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La circulación de trenes de Media Distancia de la línea Mérida-Sevilla ha quedado restablecida a primera hora de este miércoles 21 de octubre tras quedar interrumpida durante una hora por la avería de un tren de mercancías a la altura de Zafra (Badajoz).
Según informa Renfe en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la circulación ferroviaria en la línea Mérida-Sevilla quedó interrumpida sobre las 07.00 horas y ha quedado restablecida una hora después tras quedar "solucionada" la incidencia.
La avería del tren de mercancías a su paso por Zafra afectaba a todos los trenes que conectan Mérida con Sevilla y ya ha quedado restablecida la circulación normal en ese punto.