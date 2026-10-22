Restablecido el tráfico en Nervión tras quedar cortado este jueves por el suicidio de un hombre en Sevilla

Archivo - Un agente de la Policía Local con un equipo de radio - AYTO.DE MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en la zona de Nervión en Sevilla, que había quedado cortado tras morir un hombre al cortarse el cuello en plena calle Luis Montoto, ha quedado restablecido en la mediodía de este jueves, 22 de octubre.

En concreto, se podrá volver a circular por la Avenida Juan Antonio Castevany con calle Moreno Galván, así como por la Avenida de la Buhaira con calle Luis Montoto.

En contexto, el incidente se producía sobre las 11,50 horas. La Policía Local mantenía desde entonces un dispositivo de regulación del tráfico que ocasionaba el corte al tráfico en la referida zona.