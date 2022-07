La Rinconada (Sevilla) firma con dueños de suelos para 6.000 viviendas ampliar la subestación eléctrica Cáñamo 2

LA RINCONADA (SEVILLA), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha firmado con promotores y propietarios de suelos en los que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) prevé hasta 6.000 nuevas viviendas para las próximas dos décadas un convenio para garantizar la "cobertura económica a Endesa" con la que acometer la ampliación de la subestación eléctrica de Cáñamo 2 con una inversión de 2,7 millones de euros y para contar con 54.000 kw extras.

Fuentes municipales aclaran a Europa Press que la ley establece que son los promotores de los suelos quienes tienen que afrontar los gastos de urbanización, que incluyen las redes de saneamiento y abastecimiento, amén del suministro eléctrico. "Lo que hace el Ayuntamiento es anticiparse para garantizar que el crecimiento de la localidad no va a tener ningún problema en cuanto al suministro y abastecimiento eléctrico", refiere el responsable municipal de Ordenación del territorio y nuevos desarrollos empresariales, Francisco Manuel Díez, que destaca la "previsión y antelación" con la que trabaja el Consistorio.

"El desarrollo de La Rinconada se engloba dentro de un plan integral en el que no se deja nada al azar y en el que no se crece si no se garantiza la cobertura de las necesidades que demanda el incremento de población", ha añadido Díez.

Este programa "posibilita que las necesidades de potencia estén cubiertas cuando cada sector tenga la capacidad de desarrollarse, sin olvidar que este planteamiento global y compacto favorece la sostenibilidad económica de la operación en cuanto al precio del kw y forma de pago se refiere", ha afirmado el responsable municipal de Ordenación del territorio y nuevos desarrollos empresariales.

En el otro lado de la mesa, y en presencia del alcalde Javier Fernández (PSOE), el convenio ha sido rubricado por Inmova, Crescasa, Ufacom, Hogartech, Promociones Inmobiliarias San José Norte, Grupasa y Miguel Tapia SL, asociaciones de propietarios y la empresa pública Soderinsa, encargada de desarrollar Pago de Enmedio, con su gerente, Francisco José González, a la cabeza.

Según recoge el PGOU, en el núcleo de Rinconada, Inmova llevará a cabo la promoción, urbanización y desarrollo de Las Ventillas --en plena ejecución--, y del sector Sur Pioneer, a la entrada de Rinconada, frente al Polideportivo Antonio Romero 'El Negro'. Ambos suelos suponen más de 700 viviendas. Ufacon desarrollará la ampliación de El Santísimo, con 110 viviendas; y las familias Correa y Espina, propietarios de los suelos en La Rinconada Oeste, planifican allí 90 viviendas.

En el núcleo de San José, se va a trabajar en la zona de Los Labrados (LB), en el entorno del parque de Las Graveras y frente al Polígono Industrial Cáñamo 3. A través de la división en tres sectores; en el primero, liderado por una Junta de Compensación, se construirán 30 viviendas; en el segundo, propiedad de la familia Mallado se programan 110 viviendas; y en el tercero, próximo a la A-8005, 52 viviendas más.

Por otro lado, ya está en ejecución la zona de Haza de La Era, en la zona de la antigua panificadora frente al quiosco de La Turronera, propiedad de Crescasa, con Inmova como agente urbanizador. Aquí se prevén 490 viviendas.

En la zona de San José norte, por un lado, Hogartec, llevará a cabo las fases 2, 3 y 4, donde se han planificado 950 viviendas, mientras que, por otro lado, Proinsa (Promociones Inmobiliarias San José Norte), se encargará de la trasera del estadio Felipe del Valle y parque Dehesa Boyal, donde irán 970 viviendas.

Otro sector es el de Virgen de los Reyes, frente al Polígono Industrial El Malecón. Aquí están representadas las empresas Miguel Tapia SL, Grupasa, Amalvia, Canvives y el Cortijo de Juan, actualmente en constitución como asociación de propietarios, que sumaran 400 viviendas que se van a conjugar con suelos terciarios.

Por último, la empresa Pública Soderinsa, propietaria al 50 por ciento con Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de los suelos de Pago de Enmedio construirá en estos suelos 1.800 viviendas.

En palabras del alcalde Fernández, "este desarrollo estratégico va a permitir que La Rinconada lidere el arco norte metropolitano en materia residencial y de servicios, dentro del objetivo de construir un gran pueblo para vivir e invertir". El primer edil agradece la apuesta por "el desarrollo económico y el empleo en La Rinconada" a las empresas, al tiempo que destaca que "La Rinconada es un valor seguro". De igual modo, subraya la "previsión del municipio", que da "todas las garantías a la ciudadanía de los suministros necesarios para establecer en el municipio su proyecto de vida".