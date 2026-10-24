La ROSS inaugura en Sevilla este domingo su Ciclo de Música de Cámara con un concierto dedicado al contrabajo

Sevilla.-La ROSS sitúa al contrabajo en el centro de su primer Concierto de Cámara de la temporada este domingo - ROSS

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) inaugurará este domingo, 25 de octubre, su Ciclo de Música de Cámara con un concierto dedicado a explorar las posibilidades expresivas del contrabajo.

Cinco profesores de la orquesta se reunirán en el Espacio Turina para interpretar un programa compuesto por tres obras de Giovanni Bottesini y Antonín Dvorák, dos compositores que contribuyeron a ampliar el papel de este instrumento en la música de cámara del siglo XIX, según ha referido la ROSS en un comunicado.

El concierto coincide, además, con la celebración del Día Mundial de la Ópera, que tiene lugar cada 25 de octubre.

El programa permitirá conocer diferentes facetas del contrabajo, desde su capacidad para asumir el protagonismo melódico hasta su integración en el diálogo con el resto de los instrumentos de cuerda.

Aunque tradicionalmente se asocia a las funciones de acompañamiento y soporte armónico dentro de la orquesta, el contrabajo cuenta con un repertorio que pone de manifiesto sus posibilidades como instrumento solista y su participación en formaciones camerísticas.

La primera parte del programa estará dedicada al compositor y contrabajista italiano Giovanni Bottesini (1821-1889), una de las figuras más importantes en la historia de este instrumento.

De este autor se interpretará, en primer lugar, el Gran quinteto en do menor, una composición para dos violines, viola, violonchelo y contrabajo que combina la escritura camerística tradicional con una participación destacada de este último instrumento.

La segunda composición será la Romanza patética (Melodie), también de Bottesini, que se escuchará en su versión para contrabajo solista y cuarteto de cuerda.

El programa concluirá con el Quinteto en sol mayor, op. 77, de Antonín Dvorák (1841-1904). Compuesta originalmente en 1875 y revisada posteriormente, esta obra incorpora el contrabajo a la formación habitual del cuarteto de cuerda, ampliando sus posibilidades sonoras.