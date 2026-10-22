La ROSS sitúa al contrabajo en el centro de su primer Concierto de Cámara de la temporada en Sevilla este domingo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) inaugurará este próximo domingo 25 de octubre, a las 12,00 horas, su Ciclo de Música de Cámara con un concierto dedicado a explorar las posibilidades expresivas del contrabajo.

Según ha detallado la orquesta en una nota de prensa, cinco profesores de la orquesta se reunirán en el Espacio Turina para interpretar un programa compuesto por tres obras de Giovanni Bottesini y Antonín Dvo*ák, dos compositores que contribuyeron a ampliar el papel de este instrumento en la música de cámara del siglo XIX. El concierto coincidirá, además, con la celebración del Día Mundial de la Ópera, que tiene lugar cada 25 de octubre.

De esta manera, el programa permitirá conocer diferentes facetas del contrabajo, desde su capacidad para asumir el protagonismo melódico hasta su integración en el diálogo con el resto de los instrumentos de cuerda.

Aunque tradicionalmente se ha asociado a las funciones de acompañamiento y soporte armónico dentro de la orquesta, el contrabajo cuenta con un repertorio que pone de manifiesto sus posibilidades como instrumento solista y su participación en formaciones camerísticas.

GIOVANNI BOTTESINI ABRIRÁ EL PROGRAMA

En este contexto, la primera parte del programa estará dedicada al compositor y contrabajista italiano Giovanni Bottesini (1821-1889), una de las figuras más importantes en la historia de este instrumento, conocido por su extraordinaria técnica como intérprete, además de que contribuyó a transformar la percepción del contrabajo durante el siglo XIX, ampliando sus posibilidades como instrumento solista y situándolo en un plano de protagonismo comparable al del violín o el violonchelo.

De este autor se interpretará, en primer lugar, el 'Gran quinteto en do menor', una composición para dos violines, viola, violonchelo y contrabajo que combina la escritura camerística tradicional con una participación destacada de este último instrumento.

La segunda composición será la 'Romanza patética (Melodie)', también de Bottesini, que se escuchará en su versión para contrabajo solista y cuarteto de cuerda, en una obra en la que el instrumento adquiere un protagonismo todavía más evidente, al asumir una melodía de carácter lírico que permite apreciar su capacidad expresiva.

El programa concluirá con el 'Quinteto en sol mayor, op. 77', de Antonín Dvorák (1841-1904), compuesta originalmente en 1875 y revisada posteriormente, esta obra incorpora el contrabajo a la formación habitual del cuarteto de cuerda, ampliando sus posibilidades sonoras. A diferencia de Bottesini, que concede al instrumento una función especialmente destacada, Dvo*ák lo integra en una escritura de conjunto en la que las cinco voces participan en el desarrollo musical.

Para ello, cinco profesores de la ROSS serán los encargados de interpretar este programa: Pablo Flores Regidor y David Pablo Bellido Herrero (violines); Jerome Ireland (viola); Alice Yun Hsin Huang (violonchelo); y Matthew James Gibbon Whillier (contrabajo).

Con este concierto, la ROSS arrancará el ciclo de cámara de esta temporada, que comprenderá un total de doce programas a lo largo del curso. Las entradas para el concierto están disponibles en la web del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS).