El arzobispo de Sevilla, sobre el anteproyecto de ley del Patrimonio:"Debemos evitar injerencias de administraciones"

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha afirmado este lunes en relación al anteproyecto de ley del Patrimonio que impulsa el Gobierno que "se deben evitar injerencias de las administraciones en instituciones privadas al servicio de la sociedad y del bien común".

Así lo ha expresado en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en respuesta a la reforma de la citada ley de Patrimonio Histórico de 1985, que permitiría al Gobierno central intervenir en los monumentos de la Iglesia, tales como catedrales o la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Monseñor Saiz, no obstante, ha asegurado que "habrá que verlo" en su momento, "cuando tengamos datos concretos", y tener así una opinión más aproximada sobre la cuestión, ya que "no conozco el borrador", aun así ha destacado que "se deben evitar injerencias de las administraciones públicas".

La nueva norma, actualmente en fase de anteproyecto, facultaría al Ejecutivo de herramientas necesarias para establecer un control estatal directo de decisiones que en la actualidad recaen en la Iglesia, con la supervisión del Gobierno andaluz. Al respecto, desde la Junta de Andalucía, a través de su delegado en Córdoba, Antonio Repullo, se afirmaba la pasada semana que la Mezquita-Catedral "está muy bien gestionada" por el Cabildo Catedral.

En relación al tema de los indultos dentro del procès, monseñor Saiz ha recordado que hace dos años, los opispos catalanes elaboraron una nota con tres puntos: acatar la sentencia, respetar el Estado de Derecho y, de cara al futuro y a la resolución de conflictos, "tener en cuenta el diálogo y la misericordia".

"Ahora, ya no estoy entre esos obispos --tomé posesión como arzobispo de Sevilla-- ni he participado en la redacción del texto. No ha sido una nota sobre indultos, ha sido más bien un párrafo en el que se recordaba ese tercer punto". En todo caso, "no le corresponde a la Iglesia aportar soluciones técnicas a problemas económicos o políticos, sino ofrecer principios inspirados en los Evangelios y en la Doctrina Social de la Iglesia. Son los políticos quienes deben dar soluciones desde la justicia, buscando el bien común y la paz social", ha señalado monseñor Saiz.

Sobre la 'Ley Trans', acerca de la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que promueve el Gobierno de España, "aún no hemos abordado este asunto a fondo, por lo que no tengo una opinión concreta. Me parece que hay que respetar la naturaleza de las cosas tal y como las ha establecido nuestro Señor", ha afirmado el prelado hispalense.

Asimismo, monseñor Saiz ha destacado que "no me llama la atención" la proliferación de iglesias evangélicas, budistas y mezquitas en la provincia de Sevilla --un centenar de templos evangélicos, seis de carácter budista y una treintena de mezquitas, según publicaba ABC este domingo--. "Tenemos libertad de culto y la implantación de la Iglesia católica es mayoritaria en Sevilla. Sí pedimos reciprocidad, que en países musulmanes pudieran establecerse también iglesias católicas en las mismas condiciones".