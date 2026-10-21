El Salón del Motor de Sevilla 2026 consolida su decimosexta edición con un impacto económico de 45 millones de euros

El delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, junto al presidente de la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme), Francisco Javier Moreno, y su director gerente, Carlos Jacinto Marín. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Economía, Álvaro Pimentel, ha presentado este miércoles en la Casa Consistorial la decimosexta edición del Salón del Motor de Sevilla 2026 junto al presidente de la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme), Francisco Javier Moreno Muruve, y su director gerente, Carlos Jacinto Marín, un evento que genera un impacto económico para Sevilla que supera los 45 millones de euros.

La cita comercial de referencia para el sector del motor en Andalucía se desarrollará entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) con el principal objetivo de "acercar al público las últimas soluciones de movilidad", según ha informado el Consistorio en una nota.

El evento comercial, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, "se sitúa como el segundo evento más relevante de Fibes por su capacidad de tracción, generando un impacto económico para Sevilla que supera los 45 millones de euros", según ha explicado el delegado.

En este sentido, Pimentel ha destacado que la iniciativa constituye "un ejemplo consolidado de colaboración público-privada que respalda al sector de los concesionarios y al empleo especializado, al tiempo que ofrece a los sevillanos una plataforma técnica y de vanguardia para acceder a importantes promociones comerciales".

El recinto ferial desplegará una superficie expositiva de 27.000 metros cuadrados donde convivirán más de 3.000 automóviles nuevos, seminuevos, KM0 y de ocasión, así como vehículos profesionales, motocicletas y flotas ecoeficientes.

Entre las principales novedades de este año figura la habilitación de un área específica para autocaravanas en la plaza exterior de Fibes, orientada a las nuevas demandas del turismo itinerante, y una notable presencia de firmas emergentes procedentes del mercado asiático.

Asimismo, el certamen mantendrá su enfoque familiar incorporando atractivos como el circuito de 'scalextric' portátil más grande de Andalucía. La muestra "cuenta con una trayectoria avalada por más de 670.000 visitantes acumulados y cerca de 29.900 vehículos vendidos desde su fundación", ha señalado el delegado.

"Contamos con el precedente de la edición de 2025 en la que se registraron alrededor de 50000 asistentes. El salón no congrega únicamente a público local, sino también a visitantes de provincias colindantes e incluso de otras comunidades autónomas ya que es un evento de referencia a nivel nacional", ha concluido Pimentel.

Organizado por Fedeme y promovido por Asconse y Asocasión con el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla, el Salón del Motor abrirá de 11,00 a 21,00 horas desde el jueves 29 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, y el lunes 2 de noviembre de 11,00 a 19,00 horas.