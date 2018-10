Salud invertirá 1,2 millones para el Plan de Verano en el Hospital de Osuna (Sevilla), un 6,8% más que en 2017

Publicado 21/06/2018 15:55:00 CET

IU dice que las demandas de la Plataforma 'Médico 24 horas' "están avaladas por profesionales" de este área y PP-A apunta a "colapso"

La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha asegurado en el Pleno del Parlamento que el Plan de Verano del Hospital de La Merced de Osuna (Sevilla) supondrá una inversión de 1,2 millones de euros, un 6,8 por ciento más que en 2017, toda vez que ha destacado que el Gobierno andaluz ha incrementado el presupuesto para el Área Sanitaria de Osuna un siete por ciento en los últimos dos años.

En esta línea, y en respuesta a sendas preguntas planteadas por la diputada popular Patricia del Pozo y por Inmaculada Nieto de IU, ha explicado que se está "dando respuesta y mejorando la asistencia" en la Sierra Sur de Sevilla y que se está cumpliendo la PNL aprobada por el Parlamento para ello. Y ha añadido que desde octubre de 2016 existe una "alianza estratégica entre el Área Sanitaria Sur de Córdoba y el Área de Osuna" que ha permitido ir mejorando la atención a la población.

Así, ha explicado que se llevó a cabo una reorganización de la atención de las urgencias de atención primaria en la Zona Básica de Estepa, que cuenta con cuatro equipos de urgencias: un equipo fijo en el centro de salud de Estepa; dos equipos móviles situados también en Estepa; y un equipo fijo/móvil en Jauja para atender a las poblaciones de Badolatosa, Casariche, Corcoya y Jauja, que está presente desde las 15,00 horas hasta las 08,00 horas de lunes a viernes y las 24 horas los fines de semana y festivos. Este equipo ha supuesto la contratación de ocho profesionales.

Además, ha manifestado que la localidad de Badolatosa dispone de un helipuerto para la atención urgente que presta EPES a través del 061 y la atención urgente hospitalaria está cubierta por el Hospital de la Merced de Osuna.

Asimismo, Álvarez ha dicho que la inspección sanitaria ha realizado recomendaciones que se están llevando a cabo y que incluyen mejoras organizativas, tecnológicas y de personal. Así, se ha dotado el área de Observación de Urgencias de sillones, se han realizado mejoras en la accesibilidad de consultas y en la estancia hospitalaria y, en el marco de la Estrategia de Renovación de Atención Primaria, se han incrementado profesionales y nuevos equipamientos y servicios.

Con todo ello, Álvarez ha resaltado que la asistencia sanitaria "está garantizada" con la dotación de recursos y profesionales de los que dispone actualmente el Área Sanitaria y que se ha logrado mejorar la atención sanitaria de la Sierra Sur de Sevilla, con mejores tiempos de respuesta en urgencias y siempre de acuerdo con los criterios del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias.

Del mismo modo, ha reiterado que desde Salud de trabaja "de manera seria, con datos reales de actividad, tiempos y cronas que se evalúan permanentemente y que permiten adaptar los recursos cuando es necesario". En este sentido, ha señalado que los datos analizados reflejan que la atención que se presta en la zona es la correcta y ha subrayado que se monitorizan permanentemente los resultados para corregir posibles incidencias que puedan registrarse y adaptar los recursos a las necesidades asistenciales que vayan dándose.

Por último, la consejera ha destacado que este año se ha aumentado un 6,8 por ciento el presupuesto destinado al Plan de Verano en este hospital, que alcanza 1,2 millones de euros y que va a permitir contratar a 27 profesionales más que en 2017. Álvarez ha enfatizado que esta planificación se realiza de acuerdo a un plan funcional que elabora cada centro con sus equipos profesionales y donde se tiene en cuenta la actividad prevista tanto de forma programada como urgente.

De este modo, ha manifestado que el centro podrá dar respuesta a más de 700 intervenciones quirúrgicas, cerca de 35.000 consultas y casi 40.000 pruebas diagnósticas. Álvarez ha recordado que el plan no es cerrado y se realiza un seguimiento y monitorización adaptándolo a las necesidades que se vayan detectando. También ha manifestado que la planificación "no es algo caprichosa y que está basada en la evidencia".

Además, ha destacado la estrategia pionera de captación de especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria que ha realizado Andalucía, con oferta de contratos a todos los especialistas en formación antes de que acabasen su periodo de residencia este año y que ha posibilitado la contratación de seis especialistas para el Hospital y los centros de atención primaria. Asimismo, ha recordado el pacto recientemente aprobado con las organizaciones sindicales para fidelizar a los profesionales que trabajan en puestos de difícil cobertura.

PP: "NO HAY MOTIVO QUE JUSTIFIQUE LO QUE HACEN CON LA SIERRA SUR"

Por su parte, Patricia del Pozo ha dicho a Álvarez que "no es consciente de la grave situación" y que "no hay ningún motivo que justifique lo que hacen con la Sierra Sur y el Hospital de Osuna", que, lamenta, "está al borde del colapso". Y añade que "llevan desde 2012 estudiando la posibilidad de un segundo punto de urgencias, y después de seis años solo han construido un medio punto de urgencias en Jauja".

Igualmente, lamenta que los profesionales de las urgencias del Hospital de Osuna "hacen jornadas de 48 horas y que incluso doblan guardias en verano" y "ahora solo le piden que sustituya las vacaciones porque no pueden garantizar la atención este verano en esas condiciones".

Y asegura que pese a los paros y las huelgas de hambre lo criticable son las formas, porque "ha llegado a haber presiones brutales de la dirección del centro que ha instado a cargos intermedios a que apunten en una lista a los médicos que se han manifestado, además de negar la presencia de los sindicatos en las reuniones bilaterales

con la dirección", y todo, agrega, "para que la gente no se entere de lo que está pasando allí".

Inmaculada Nieto de IU ha lamentado que los pueblos de la Sierra Sur sufren problemas que "no están resueltos" y ha dicho a la consejera que "la gente no se queja por gusto" y que existen "carencias objetivas". Ha añadido que algunas de las demandas de la Plataforma 'Médico 24 horas' "están avaladas por profesionales de esta área sanitaria, que ven como aumenta la carga de trabajo y no hay efectivos suficientes".

Del Hospital de Osuna, ha señalado que la existencia de problemas "lo afirman los médicos del centro, que hablan de saturación por una atención primaria deficiente en la Sierra Sur". Además, y respecto al Plan de Vacaciones, critica "importantes carencias" y dice que "en los sitios que llueve sobre mojado, aún más". "No haga de menos al criterio de los usuarios y los trabajadores que con su esfuerzo suplen las carencias de su Consejería", finaliza.