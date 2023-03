San Pablo CEU "rechaza" la decisión "unilateral" de la US (Sevilla) de iniciar la desadscripción de Cardenal Spínola

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación San Pablo Andalucía CEU ha mostrado este viernes su "rechazo" a la decisión adoptada de "forma unilateral" por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla, que ha aprobado iniciar la tramitación para la desadscripción formal del Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU como consecuencia de la próxima apertura en este campus de la nueva universidad Fernando III.

La decisión adoptada por la US conlleva que no se ofertarán plazas de nuevo ingreso para el próximo curso en este citado centro. "Con esta iniciativa, se preserva la identidad de sus estudios y de los títulos que de ellos se derivan, al tiempo que se evita la confusión que pueda producirse entre los títulos del centro adscrito y los que imparta la futura Universidad o entre el profesorado o el personal de administración y servicios", ha argumentado la US.

Ante esta situación, San Pablo ha aclarado en una nota de prensa que "la decisión de no ofertar plazas de nuevo ingreso para el curso 2023-2024 es una mera propuesta cuya decisión definitiva corresponde a la Junta" y ha apuntado que Cardenal Spínola CEU "tratará de asegurar el número de plazas de nuevo ingreso que ha propuesto a la Universidad de Sevilla para el curso 2023-2024, manteniendo abiertos todos los cauces y opciones para lograr una solución lo antes posible que se ajuste a la normativa vigente".

"Con independencia de lo acordado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla, debe subrayarse que los actuales alumnos del Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU tienen garantizado, con absoluta normalidad, su desarrollo académico hasta la conclusión de sus estudios", ha apostillado la entidad.