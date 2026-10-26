Sánchez Monteseirín tendrá un velatorio íntimo y dos días de luto en Sevilla desde el medio día de este lunes

La bandera de Sevilla colgada a media asta por la muerte del exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla decretará dos días de luto desde las 12,00 horas de este lunes por el fallecimiento del exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, cuya familia ha rechazado instalar la capilla ardiente en la Casa Consistorial, por lo que tendrá un velatorio íntimo.

Según ha detallado el alcalde, José Luis Sanz, en un audio remitido a los medios, el primer edil más longevo de la democracia sevillana será velado en el Tanatorio de la SE-30 desde este mediodía y el funeral se celebrará este martes.

Asimismo, la bandera de Sevilla colgará de los edificios municipales permanecerá a media asta en memoria de la memoria de Monteseirín, fallecido este lunes tras una larga enfermedad.

"Desde la discrepancia ideológica que podíamos tener como alcalde de Sevilla me gustaría poner en valor la valentía que tuvo el alcalde Sánchez Monteseirín para afrontar una serie de cambios en la ciudad de Sevilla que supusieron una transformación de la ciudad y que aunque trajeron mucha polémica en aquellos momentos, se han consolidado como grandes", ha concluido Sanz.