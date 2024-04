Sanz adecenta seis espacios en Cerro-Amate (Sevilla) para poner a disposición de sus vecinos más de 600 aparcamientos

SEVILLA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha adecentado seis solares en el distrito Cerro-Amate y pone cerca de 600 plazas de aparcamientos a disposición de los vecinos. Las actuaciones, que se enmarcan dentro del plan de adecentamiento de solares y calzadas para aparcamientos en el distrito Cerro-Amate, se han efectuado a cuenta del presupuesto asignado por la Gerencia de Urbanismo para la conservación de los espacios públicos.

En este sentido, el gobierno municipal ha adecentado el solar de la calle Polvero con una inversión de 20.000 euros; el de la calle General Ollero con una inversión de 15.000 euros, el de la calle Binéfar con una inversión de 10.000 euros; el de la calle Cartaya, con una inversión de 21.000 euros; y se están terminando los trabajos en estos momentos del solar junto al núcleo residencial Santa Isabel, en el barrio de Santa Aurelia, una obra muy demandada por los vecinos. Asimismo, se ha reasfaltado y reparado la calzada de la calle Pruna con una inversión de 6.000 euros.

Según ha explicado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, "se ha dado prioridad a estas actuaciones porque dan respuesta a la demanda vecinal para poner en valor el mayor número de aparcamientos posibles en el distrito. Cuando el actual gobierno comenzó a trabajar detectamos que todos estos solares estaban en muy mal estado con baches e incluso hundimientos en los acerados provocados porque los vehículos, ante la falta de mantenimiento, se subían por las aceras para poder acceder".

En el mes de febrero el distrito solicitó al Servicio de Conservación la realización de estas obras, que fueron iniciadas en la primera quincena de marzo (iniciándose el adecentamiento del solar situado en Calle Polvero) terminando las obras esta misma semana tras el reasfaltado de los aparcamientos situados en el Núcleo Residencial Santa Isabel. Esta última actuación, es la única que no se desarrolla en solares, sino que se trata de reparación de calzada y reasfaltado para habilitar aparcamientos.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, ha señalado la importancia de estos trabajos "que no tienen otro fin que mejorar el día a día y la calidad de vida de los vecinos del Cerro-Amate. Por ello, atendemos esta demanda que venían reclamando desde hace décadas al Ayuntamiento y que este equipo de gobierno no ha dudado en solucionar. Se trata por tanto, como todas las operaciones de este tipo, de una intervención rápida y corta en el tiempo que supone, no obstante, importantes mejoras para la vía y la plaza y, en especial, para la seguridad del paso de vehículos en la misma".

"Sabemos que hay muchos espacios como estos en Sevilla y numerosos problemas que tenemos que atajar tras la dejadez de años, pero estoy convencido de que con paso firme le iremos poniendo solución como también hemos hecho en un caso similar recientemente en una parcela de 1.800 metros cuadrados en Valdezorras. En los pequeños detalles está también la mejora de los barrios, esos en los que estoy trabajando calle a calle para poder facilitar el día a día de mis vecinos", ha señalado el alcalde.