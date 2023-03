Sanz afea que Muñoz "no se ha enterado que Jardines de Hércules es de Sevilla" y promete resolver problemas de la zona

SEVILLA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha manifestado que el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, "no se ha enterado todavía de que Jardines de Hércules es de Sevilla" y se ha comprometido a "solucionar sus problemas y carencias".

Sanz ha mantenido un encuentro en Jardines de Hércules en el marco de su banco donde los vecinos le han trasladado "los graves déficits de infraestructuras que sufren y que se sienten apartados de Sevilla porque el gobierno municipal del PSOE en estos ocho años nunca les ha echado cuenta ni atendido, por lo que el abandono y la degradación ha ido en aumento".

En este sentido,Sanz ha resaltado que "Muñoz va a pasar a la historia como el alcalde de la suciedad, la inseguridad y la degradación de los barrios de Sevilla", recalcado "el alcalde y ex delegado de Urbanismo no se ha preocupado en estos ocho años ni siquiera de visitar este barrio".

"En Sevilla no puede haber barrios de primera y de segunda. Todos los vecinos merecen contar con las mismas oportunidades y servicios públicos porque para ello pagan sus impuestos", ha manifestado el candidato del PP a la Alcaldía.

Ha detallado que en Jardines de Hércules hay varios solares de propiedad municipal que están "totalmente abandonados y que usan para hacer botellona, provocando graves molestias a los vecinos, a lo que se une, al igual que ocurre, en otros barrios de la ciudad, la falta de limpieza, la inseguridad, la presencia de personas sin hogar que el gobierno municipal no atiende o el mal estado de los parques, entre otros asuntos".

"Pero, los vecinos de lo que más se quejan es del aislamiento que sufren, ya que no cuentan con suficiente transporte público, ni con buenas conexiones con el centro de la ciudad, a lo que se une el mal estado de los carriles bici y zonas peatonales que, entre otras cosas carecen de iluminación, la falta de aparcamiento o los problemas de tráfico", ha resaltado José Luis Sanz.

Al hilo de ello, el candidato de PP a la Alcaldía se ha comprometido con los vecinos a "solucionar sus problemas y carencias". Así, les ha explicado que "en cuanto a la seguridad y limpieza son dos de sus grandes prioridades y tiene preparado un decálogo que pondrá en marcha para reforzar ambos servicios básicos, ya que Sevilla tiene que volver a ser una ciudad segura y limpia".

Respecto a seguridad ha destacado la necesidad, además del incremento de agentes y la creación de una unidad de intervención, de instalación de cámaras de videovigilancia en zonas prioritarias como, por ejemplo, los parques.

Por otro lado, el candidato del PP a la Alcaldía ha destacado que su proyecto Sevilla Circula contempla la inversión siete millones para reparar los carriles bici y construir 12 kilómetros más para la integración de todos los barrios de la ciudad. "Con este plan mejoraré y fomentaré el uso del carril bici, que presenta numerosos desperfectos, irregularidades y falta de señalización e iluminación, que menoscaban su utilización". Del mismo modo, se construirán microparkings en todos los barrios de la ciudad, con el correspondiente consenso vecinal, según ha destacado

Del mismo modo, Sanz ha resaltado el incremento de las líneas de Tussam y el impulso de la red de cercanías, mientras llega la línea 3 de Metro, así como la reivindicación de una red completa de Metro.

"Para solucionar los problemas de tráfico de cara al traslado de la Ciudad de la Justicia, frente a la improvisación y falta de planificación del alcalde, tengo preparado un plan que, entre otras medidas, tiene prevista la ejecución de una nueva glorieta que tenga cabecera en Jardines de Hércules en la confluencia con la Avda de Jerez, que permita descargar la ya saturada Glorieta de la Venta Antequera, así como la prolongación del carril bici de la zona sur de Los Bermejales, debiéndose construir un puente ciclista, en paralelo al actual puente peatonal de Abengoa" , ha detallado el alcaldable.

Por último, el candidato del PP a la Alcaldía ha explicado que "realizaremos un estudio de los solares que actualmente hay en desuso, la mayoría de titularidad municipal, para dotar al barrio de las infraestructuras necesarias como equipamientos deportivos y educativos".

"Frente a un alcalde que no conoce la problemática de los vecinos de Jardines de Hércules, un alcalde que aún no sabe que este barrio es de Sevilla, yo tengo un proyecto de ciudad que transformará Sevilla y los barrios", ha concluido Sanz, añadiendo que "en Sevilla no puede haber barios de primera y de segunda. Todos los vecinos merecen contar con las mismas oportunidades y servicios públicos porque para ello pagan sus impuestos".