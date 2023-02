Sanz aspira este 28F a que Sevilla "lidere la Andalucía que avanza" y se suba "al tren de un futuro prometedor"

SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado este martes 28 de febrero, Día de Andalucía, que "Sevilla debe liderar a esa Andalucía que avanza para no volver a quedarse atrás en un momento histórico". Así, Sanz ha explicado en una nota de prensa que "Andalucía puso las bases para crecer y ya es una comunidad atractiva para todos. Ahora nos toca a los sevillanos subirnos al tren de un futuro prometedor".

Ha indicado que "el futuro de Sevilla no puede estar en la alfombra roja de los Goya y en el escenario de los Grammy. Los grandes eventos tienen que celebrarse en una ciudad que funcione, atractiva y líder que salga del abandono y la desidia". Del mismo modo, el candidato del PP ha señalado que "los sevillanos llevan hablando en la calle más de un año y la mayoría coincide en que no se siente cómodo con el día a día. Vivimos en una de las mejores ciudades del mundo pero no nos lo acabamos de creer". "Los sevillanos presumen mucho de su ciudad porque saben de su potencial, pero al mirar las calles de sus barrios se sienten decepcionados por una gestión que no ha dado sus frutos en la última década", ha manifestado Sanz.

Ha añadido que "no se puede engañar a los sevillanos ni pensar que no se dan cuenta de las cosas. Si no se palpa la calle y se gobierna a golpe de fotos y proyectos vacíos no abandonaremos nunca las últimas posiciones de los rankings". El candidato del PP a la Alcaldía ha concluido que "ahora estamos en un proyecto acabado en toda España que tiene los días contados. Lo que viene a partir de junio será el comienzo de esa nueva etapa que demandan los sevillanos: gestión profesional, cercanía, compromiso y honestidad. Solo eso nos llevará a poder encarar el futuro con optimismo e ilusión".