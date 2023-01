Sanz avisa del "engaño" de Muñoz con el centro Magallanes tras "deficiencias, retrasos y modificaciones"

Dice que sólo abrirá un 30 por ciento del recinto y acusa al PSOE de "pésima gestión"



SEVILLA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tras fijar el Gobierno local del PSOE para este nuevo año la entrada en funcionamiento el Centro de Industrias Culturales Magallanes promovido en el recinto de la antigua Fábrica de Artillería, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha considerado que el Ejecutivo incurre en un "engaño" porque sólo abrirá "un 30 por ciento de todo el complejo" tras "retrasos y modificaciones".

"Lo que ha anunciado el alcalde socialista Antonio Muñoz es humo porque no sabemos su concepto definitivo ni nada de lo que va a haber dentro. No tenemos ningún proyecto", ha aseverado Sanz, avisando de que "la pésima gestión del PSOE ha provocado que se haya tenido que pedir tres veces permiso a la Unión Europea (como parte financiadora del proyecto) por el retraso de las obras y la no justificación de los fondos, algunos de los cuales se han perdido".

"Las obras de Artillería tenían que estar terminadas a comienzos de 2022, pero ha acabado el Año Magallanes y aún sigue sin abrir el centro Magallanes. Dieron los marinos antes la Vuelta al Mundo que el PSOE en terminar este proyecto que va camino de la década", ha criticado Sanz.

En ese sentido, ha avisado de que en septiembre de 2015, el Gobierno local del entonces alcalde socialista Juan Espadas prometió abrir el recinto en 2016 con usos culturales y sociales, retrasando después el asunto "a 2018" y anunciando ese año la llegada de fondos europeos para la creación del centro Magallanes de industrias culturales. Ya en 2019, según ha dicho, se fijaba 2021 para la apertura del recinto, licitando las obras en 2020.

Al respecto, el candidato del PP ha indicado que en noviembre de 2022, el Ayuntamiento "aprobó suspender 'sine die' el contrato de mantenimiento de la Fábrica de Artillería en la zona que no se superpone al Centro Magallanes", al ser necesario "saber qué espacios estarían ocupados y accesibles de manera permanente u ocasionalmente o las instalaciones vinculadas a actividades del ICAS"; y ser además detectadas "falta de control en los accesos del edificio o carencia de documentación para coordinar las actividades empresariales", toda una serie de "deficiencias" que ha reprochado al primer edil.

"Esto es un ejemplo más de la improvisación y descoordinación del PSOE", ha dicho, avisando de que este proyecto sufre "retrasos, modificaciones y aplazamientos que están afectando".

"Por la desidia del gobierno municipal del PSOE, la Fábrica de Artillería está sin trabajos de mantenimiento preventivo, ocasional o periódico y de reparación de las deficiencias que se produzcan. El único y máximo responsable es el alcalde Muñoz, que casualmente ha sido edil de Urbanismo y Cultura durante siete años", ha aseverado Sanz.

A su juicio, el PSOE acumula en este asunto "ocho años de engaños, promesas incumplidas, anuncios culturales sin especificar y nulos proyectos a la altura del edificio".