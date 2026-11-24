El alcalde, José Luis Sanz, en un acto de la campaña contra la Violencia Machista por el 25N. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido este martes al flashmob organizado por el Ayuntamiento de Sevilla en el Muelle de la Sal, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, la actividad, enmarcada en la campaña municipal 'Ama sin violencia. Vive sin miedo', ha reunido a 318 alumnos de once centros educativos sevillanos, que han participado en una acción colectiva de sensibilización acompañada por la actuación en directo de la artista María José Llergo.

Durante el acto, el primer edil ha destacado que Sevilla "ha lanzado un mensaje muy claro, no hay lugar para la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad y lo hemos hecho con la fuerza de la música, la emoción y, sobre todo, con el compromiso de cientos de jóvenes que representan el futuro de nuestra ciudad".

Asimismo, José Luis Sanz ha agradecido especialmente la implicación de los centros educativos, del profesorado y de María José Llergo, así como la participación de las personas mayores que se han sumado a esta iniciativa intergeneracional. "La educación es nuestra herramienta más poderosa para prevenir la violencia machista. Tenemos que enseñar desde edades tempranas que el amor nunca puede significar miedo, control o pérdida de libertad. Queremos que nuestros jóvenes crezcan construyendo relaciones basadas en el respeto y la igualdad", ha añadido.

Por último, el alcalde Sanz ha reafirmado el compromiso del Gobierno municipal con la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres y ha concluido destacando que la lucha contra la violencia machista es "una responsabilidad de todos, de todas las generaciones y de toda la sociedad y, hoy Sevilla ha vuelto a demostrar que está unida en ese compromiso".