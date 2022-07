Sanz (PP) critica el "cierre" del centro de servicios sociales y las duchas en el asentamiento del Vacie, en Sevilla

SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha calificado este miércoles de "lamentable que el gobierno municipal del PSOE cierre tanto el centro de servicios sociales como el módulo de aseos y duchas del Vacie, cuando aún hay más de 50 familias en el asentamiento". En este sentido, ha añadido que "estamos hablando de recursos para personas desfavorecidas que viven en zonas de exclusión social, por lo que es injusto que durante los meses de julio y agosto no reciban la atención que necesitan".

El candidato del PP a la Alcaldía ha destacado en una nota de prensa que "esto es un ejemplo más de la incapacidad y falta de planificación del gobierno municipal del PSOE, que, en lugar de contratar a técnicos de servicios sociales y actuar con previsión, rechaza casi 700.000 euros de los fondos Eracis (Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social. Intervención en zonas desfavorecidas) y deja en la calle a 109 trabajadores".

Sanz ha destacado que "estamos ante una dejación de funciones y negligencia del alcalde de la ciudad. Un ejemplo más de que en Sevilla no hay nadie pendiente de nada y una prueba más de que el PSOE no está capacitado para gestionar". "Lo lógico es que el gobierno municipal asuma su responsabilidad y se haga cargo para que las personas que más lo necesitan no dejen de ser atendidas, así como llevar a cabo los refuerzos necesarios para eliminar las listas de espera que actualmente hay en muchos de los centros de servicios sociales", ha explicado.