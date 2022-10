Sanz (PP) exige a Muñoz que "deje de exprimir" a los sevillanos y baje impuestos "para ayudar de verdad a las familias"

SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, exige al alcalde, el socialista Antonio Muñoz, que "deje de exprimir" a los sevillanos y baje los impuestos "para ayudar de verdad a las familias, autónomos y empresas".

Así, tras tener conocimiento de que el gobierno municipal pretende solo congelar los impuestos, ha manifestado que ante "la previsión incierta y negativa que pronostican los economistas y teniendo en cuenta que Sevilla aún está padeciendo las consecuencias de la crisis de la Covid-19, es momento de llevar a cabo una bajada masiva de impuestos para aliviar a los sevillanos, no nos podemos quedar en una simple congelación de tasas", ha afirmado en un nota de prensa.

Sanz ha explicado que "nos preocupa mucho la situación económica en Sevilla y, sobre todo, su repercusión en la población, así como en los sectores económicos por la desaceleración del crecimiento económico en Sevilla por la inflación". Por ello, el gobierno municipal "debe ser más responsable, ir más allá y llevar a cabo una bajada de las tasas que beneficien a las familias, ayuden a los autónomos y reactiven la economía de nuestra ciudad".

El candidato popular ha señalado que "urge adoptar todo tipo de medidas económicas desde el Ayuntamiento a corto, medio y largo plazo. Medidas fiscales que beneficien a las familias, pues hay que hacer de Sevilla una ciudad en la que sea más fácil invertir, trabajar y vivir, y tienda al crecimiento económico y a la creación de empleo".

Sanz ha detallado que el Ayuntamiento "debe hacer el esfuerzo necesario de contención del gasto superfluo, y de reprogramación del presupuesto municipal, disponiendo los recursos que sean necesarios, que los hay, para ayudar a los ciudadanos, así como a los sectores de población y económicos que más lo necesitan, priorizando las acciones más urgentes, y renunciando a las que puedan esperar para más adelante".

"Estamos convencidos de que, si dejamos el dinero en el bolsillo de los ciudadanos, incentivaremos el consumo y así reactivaremos la economía. Los sevillanos necesitan que bajen los impuestos y las tasas; ya es hora de que lo noten en sus bolsillos, y de que se les devuelva el esfuerzo que han hecho en los últimos años", ha añadido Sanz. El Ayuntamiento "dispone de los recursos necesarios para afrontar esa bajada: se cumplen los principios de estabilidad, por cierto gracias a la normativa que el PP aprobó para sanear las haciendas locales después de años de derroche de gobiernos socialistas, y es posible bajar impuestos",

Por último, el candidato del PP a la Alcaldía ha indicado que el Ayuntamiento pide préstamos, "para inversiones que después no lleva a cabo". "Todos los años sobran más de 150 millones de euros que no se gastan por incapacidad de gestión. No es justo que los sevillanos sigan pagando impuestos tan altos".