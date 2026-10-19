Sanz reivindica el vínculo de Sevilla con Iberoamética en un encuentro que continuará esta semana en la capital

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante el foro 'Ciudades 500+', celebrado este lunes en Madrid - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido que Sevilla debe recuperar "su papel histórico de puente entre Europa e Iberoamérica" con ocasión de la celebración del centenario de la Exposición de 1929, durante durante el foro 'Ciudades 500+', celebrado este lunes en Madrid organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y que tendrá continuidad este 20 y 21 de octubre en Sevilla.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el alcalde ha participado en una mesa redonda de la que también han formado parte el alcalde de Bogotá (Colombia), Carlos Fernando Galán; la alcaldesa de Sucre (Bolivia), Fátima Tardío; el alcalde de Santa Marta (Colombia), Carlos Pinedo; y el presidente de la Cámara Municipal de Oporto (Portugal), Pedro Duarte. La mesa ha contado con la moderación del secretario general de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), Andrés Allamand, un organismo internacional al servicio de los 22 países de Iberoamérica.

Durante el encuentro, Sanz ha señalado que Sevilla 2029 debe ser "una mirada hacia adelante" para que el legado de la Exposición Iberoamericana de 1929 "no sea solamente memoria, sino una plataforma para una nueva relación entre nuestras ciudades".

En este sentido, el alcalde ha resaltado que Sevilla puede convertirse en un "puente entre Europa e Iberoamérica, un lugar donde las ciudades puedan encontrarse, compartir conocimiento, generar proyectos y buscar financiación y alianzas para llevarlos adelante".

"Debemos construir una red de ciudades históricas que intercambie experiencias sobre rehabilitación, gestión turística, digitalización del patrimonio, sostenibilidad, movilidad, vivienda, cultura o nuevas formas de participación ciudadana", ha subrayado.

LA CONFIGURACIÓN DE SEVILLA ENTORNO AL 29

Asimismo, ha afirmado que "la Sevilla actual nació de la exposición de 1929, que supuso una transformación urbana de la que salió la Sevilla del siglo XX", al mismo tiempo que ha abogado por "repetir este proceso ahora, cuando se aproxima el centenario de la Exposición, de forma que las ciudades iberoamericanas estén presentes en el diseño de la Sevilla del siglo XXI".

En esta línea, ha resaltado que Sevilla es la "capital económica, capital administrativa y capital del talento del sur de España" gracias a sus cinco universidades, y ha valorado el "gran esfuerzo" del Ayuntamiento para mantener el centro histórico de la capital andaluza.

Del mismo modo, Sanz ha indicado que Sevilla recibe cuatro millones de visitantes al año y ha destacado que el reto es lograr un "modelo turístico de calidad que no altere la identidad de la ciudad y que sea compatible con la vida cotidiana de los sevillanos".

Durante el encuentro, se ha firmado un acuerdo para promover la Alianza Iberoamérica 500+, que agrupará a capitales de España y América Latina que tienen o están próximas a cumplir 500 años de existencia.

En contexto, la UCCI, fundada en Madrid en 1992, agrupa a 29 ciudades miembro --entre ellas 24 capitales natas y cuatro ciudades asociadas-- que suman más de 76 millones de habitantes. Está copresidida por los alcaldes José Luis Martínez-Almeida (Madrid) y Jorge Macri (Buenos Aires)

CONTINUIDAD DEL ENCUENTRO ESTA SEMANA EN SEVILLA

La presencia de alcaldes y representantes municipales de ciudades iberoamericanas en España proseguirá los días 20 y 21 en Sevilla con la visita de los integrantes de Alianza 500+, que mantendrán un encuentro el martes en el Real Alcázar y serán recibidos en el Ayuntamiento de Sevilla el miércoles.

A este encuentro acudirán alcaldes y representantes municipales de ciudades como Quito (Ecuador), Bogotá, Santa Marta y Cartagena de Indias (Colombia), La Paz y Sucre (Bolivia), Valparaíso (Chile), Buenos Aires (Argentina) o Lima (Perú), entre otros en el que será el primer encuentro institucional vinculado con Sevilla 2029, la celebración del Centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929.

El programa comenzará este martes 20 de octubre con la bienvenida del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a las autoridades y delegaciones participantes en el Real Alcázar de Sevilla. El día siguiente, el Ayuntamiento acogerá la primera sesión de trabajo de la Alianza, en la que Sevilla presentará sus principales proyectos estratégicos y su visión de futuro, mientras que las ciudades fundadoras compartirán sus experiencias y propuestas. La reunión permitirá, además, abordar los próximos hitos de la red y definir líneas de colaboración para 2027.

Además, la jornada incluirá también la presentación de la conmemoración del primer centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, una efeméride especialmente significativa para Sevilla que la ciudad ha concebido como "una oportunidad para reivindicar su legado histórico y sus vínculos con Iberoamérica, además del punto de partida de una nueva etapa de transformación urbana".

Con la mirada puesta en 2030, el Ayuntamiento aspira a hacer del centenario un "motor para impulsar proyectos estratégicos, avanzar en el cumplimiento de sus objetivos de ciudad y sentar las bases de un modelo urbano más sostenible, innovador y preparado para los desafíos de la próxima década".

El programa se completará con una visita al Archivo General de Indias, símbolo de la relación histórica entre ambas orillas del Atlántico.

MÁS DE 50 URBES UNIDAS PARA PROTEGER SU LEGADO HISTÓRICO

Impulsada por CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, y la Secretaría General Iberoamericana (Segib), la Alianza Iberoamérica 500+ reúne a 53 ciudades de América Latina, el Caribe, España y Portugal con cinco siglos de historia compartida con el objetivo de desarrollar soluciones compartidas en ámbitos como la conservación del patrimonio histórico, la planificación urbana y la sostenibilidad medioambiental.

La dimensión de esta red se ha reflejado en sus cifras, ya que el 52 por ciento de las ciudades participantes son puertos estratégicos, fundamentales para el comercio global y la conectividad, entre ellos se encuentra Sevilla, que cuenta con el único puerto marítimo de interior de España, una infraestructura clave para su actividad económica y su conexión con los mercados internacionales

Doce de las 41 ciudades cuentan con centros históricos reconocidos como Patrimonio Mundial por la Unesco, y el 25 por ciento forman parte de la red de Ciudades Creativas de la Unesco, lo que evidencia la riqueza patrimonial y cultural que comparten sus integrantes.

Con aproximadamente 3,9 kilómetros cuadrados, el casco histórico de Sevilla destaca por su extensión y riqueza monumental. En él se encuentran la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo General de Indias, declarados conjuntamente Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1987.

Este legado, estrechamente vinculado a la historia de las relaciones entre España e Iberoamérica, convierte a la capital andaluza en un escenario especialmente significativo para acoger la primera cumbre de la Alianza.