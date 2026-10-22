Sesiones de planetario y muestras sobre el mundo vegetal o geología protagonizan en Sevilla la Semana de la Ciencia 2026

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SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Ciencia de Sevilla ofrecerá durante la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2026 una programación especial que "invita a explorar el mundo vegetal, reconstruir la historia de la vida en la Tierra y descubrir los fenómenos geológicos que han modelado nuestro planeta".

Así, del 16 al 29 de noviembre, ofrecerá actividades dirigidas tanto a centros educativos como al público general, con talleres experimentales, visitas guiadas a exposiciones y sesiones de planetario.

Las inscripciones para participar en las actividades se abrirán este jueves 22 de octubre y permanecerán disponibles hasta completar el aforo de cada sesión. Todas las propuestas incluidas en el programa son gratuitas.

La primera semana temática, del 17 al 22 de noviembre, estará dedicada a las plantas y a las relaciones que mantienen con su entorno. Los participantes podrán descubrir cómo sobreviven en condiciones extremas, de qué manera dispersan sus semillas y cómo contribuyen al equilibrio de los ecosistemas. La programación incluye visitas guiadas a la exposición 'Arbóreo. Los árboles nos cuentan su vida'.

Los talleres completarán esta aproximación al mundo vegetal con propuestas como 'Secretos en los árboles', '¿Cómo se dispersan las semillas?', 'Ecosistemas andaluces' y 'Red de vida en Doñana'.

Además, el encuentro 'Pregunta a científicas y científicos' ofrecerá al alumnado la oportunidad de conversar directamente con personal investigador del CSIC y conocer de primera mano cómo se estudia el mundo vegetal. La programación escolar se completará con la actividad 'Las profesiones científicas', dedicada a mostrar la diversidad de trabajos, herramientas y métodos que intervienen en la investigación.

Del 24 al 29 de noviembre, la segunda semana temática estará dedicada a la evolución de la vida y de la Tierra. Al respecto, la visita guiada GeoSevilla: fósiles y vida acercará a los participantes a la historia geológica y paleontológica del territorio, desde los antiguos mares tropicales hasta los ecosistemas que existieron en Andalucía hace millones de años. Por su parte, Ceniza y lava permitirá conocer el origen de los volcanes y analizar sus efectos a partir de la experiencia de la erupción de La Palma.

La propuesta se completa con la proyección del planetario 'Dinosaurios', que invita a descubrir cómo vivían estos animales y cómo evolucionaron, y con talleres experimentales como 'Unos fósiles con mucho que contar', 'Vulcanología: una ciencia explosiva' y 'Caminando con ballenas'.

Durante los días laborables se desarrollarán sesiones específicas para centros educativos, con propuestas adaptadas a diferentes niveles escolares. Los fines de semana, el museo abrirá estas experiencias al público general, con actividades dirigidas principalmente a niños y niñas a partir de seis u ocho años, según la propuesta.