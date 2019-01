Sevilla aprueba desarrollar oficinas técnicas de barrio y mejorar servicios funerarios para personas sin recursos

Publicado 28/01/2019 14:51:43 CET

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado por unanimidad las dos iniciativas presentadas por Participa Sevilla dirigidas, por un lado, a reformular los servicios funerarios y su carácter social, aumento de información a los ciudadanos y ampliación el fondo para los entierros gratuitos de carácter social y, por otro, para impulsar el desarrollo de oficina técnica de barrio que permita facilitar a los ciudadanos el acceso físico a la Administración local desde cualquier zona de la capital.

En cuanto a la primera de las mociones, el edil de Participa Sevilla Julián Moreno, ha defendido a aquellos que no cuentan con recursos suficientes y que "en un momento de dolor y especial vulnerabilidad al morir un ser querido se encuentran con la ausencia de las instituciones públicas". Tras asegurar que en Sevilla "se ha dado vía libre a las empresas privadas funerarias, con tanatorios únicamente privados", pide que todos los ciudadanos tengan "entierros a precios asequibles" y que se garantice asesoramiento y transparencia sobre las vías existentes en esos momentos.

La moción recoge que el Ayuntamiento de Sevilla asuma "progresivamente y en la medida de sus posibilidades" la prestación de la totalidad de los servicios funerarios y que cree una comisión para valorar la fórmula de gestión; que incluya en la web y edificios municipales toda la información sobre derechos y deberes y exenciones, entre otros y amplíe el fondo las personas sin recursos.

También, señala que el Ayuntamiento cree una oficina de actuaciones funerarias en el cementerio para ayudar a las familias en la gestión del proceso y que implemente mecanismos de atención en los centros hospitalarios públicos de la ciudad.

Al respecto, el concejal de Bienestar Social, Juan Manuel Flores (PSOE), considera que es un "buen momento" para reflexionar con experiencias como la de Madrid que puede plantear un camino "diferente", aunque no se pueda trasladar la iniciativa de forma "mimética" a Sevilla. Así, se muestra a favor de estudiar nuevos mecanismos en esa coyuntura y mejorar la información.

La concejal del PP Dolores de Pablo-Blanco ve "indispensable que se dé un paso adelante" porque "morirse cuesta caro y hay un sector de población que requiere de ayuda, fraccionamiento de pagos o un precio especial". "Hay personas que no pueden sustentar a su familia y, a su vez, tiene que pagar un entierro", agrega.

La concejal de IU Eva Oliva también ha hecho referencia a las personas que se encuentran "con graves problemas porque no pueden afrontar los gastos de enterramiento y que a veces se cruzan con personas que se pretenden a aprovechar de su situación". "Las medidas habría que abordarla con los trabajadores de servicios sociales y del cementerio para que se dote de personal y se pueda llevar a cabo", señala.

OFICINAS DE BARRIO

Por otra parte, se ha aprobado el impulso a la implementación de oficinas técnicas de barrio. Así, la moción recoge que el Ayuntamiento estudie la puesta en marcha de una experiencia piloto en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca y la en encomienda al equipo técnico de barrio de la realización de un plan para cada uno de los cuatro barrios con ejes como movilidad, espacios públicos y medio ambiente; vivienda; equipamientos y areas de oportunidad; cultura y desarrollo comunitario y economía y empleo.

El Ayuntamiento habrá de poner un local municipal a disposición del plan en el distrito para ubicar la oficina técnica y el equipo de gobierno municipal analizará los resultados de esta experiencia para convertirla en referente para la implementación del sistema en otros barrios.

La portavoz de Participa, Susana Serrano, indica que su formación "siempre denuncia la Sevilla desigual y que deja olvidados a muchos de sus barrios", pero considera que esta iniciativa conlleva "medidas concretas y sencillas, microproyectos para que se experimenten nuevas formas de planificar actuaciones urbanísticas, de vivienda o medioambientales, entre otras".

Por su parte, el concejal de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz (PSOE), señala que "se impone otra manera de hacer política y de acercar los instrumentos de la administración a esos barrios periféricos". "Es una moción ambiciosa con dudas a la hora de implementarlos", añade, advirtiendo de que "muchas veces entre la voluntad política y la maquinaria para mover el 'status quo' en el Ayuntamiento hay serias dificultades". Sin embargo, espera que se puedan seguir desarrollando estas iniciativas "en pro de los barrios".

Muñoz ha respondido así a las críticas de varios grupos, que criticaban que no se hubiera avanzado en la moción presentada por el PSOE hace un año en esta línea. De hecho, el concejal del PP Ignacio Flores recordaba que se aprobó entonces iniciar una mesa para la desconcentración de los distritos que analizara nuevas competencias a asimilar por éstos, pero "no se ha mantenido ni una reunión". "Creía que había voluntad, pero se agota el mandato y no se avanza con un gobierno que no tiene interés alguno en que eso se produzca", añade.

De su lado, el portavoz de IU, Daniel González Rojas, señala que "bienvenido sea todo lo que suponga acercar la administración a los barrios", tras recordar que se trajo "aquella promesa de descentralizar distritos que no es ninguna realidad". "Votamos a favor aunque dudamos que el Ayuntamiento haga algo, ni siquiera el proyecto piloto", lamenta.

En la misma línea, el edil de Cs Javier Moraga también ha traslado su "escepticismo" en cuanto al cumplimiento de la iniciativa del gobierno local, ya que "no hicieron nada por su moción que era más ambiciosa". "Esperemos ver algún gesto al menos de cara a la convocatoria de la reunión para la descentralización. Se han perdido cuatro años", concluye.