Sevilla aprueba impulsar Plan Respira, red de itinerarios peatonales, más aceras y carriles bicis, que estarán en vías

Se recoge un primer paquete que arranca ya en verano y se mira a la Ronda Histórica para reducir carriles en favor de bicicleta

SEVILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado sendas mociones de PSOE y de Adelante Sevilla que plantean una serie de medidas para impulsar la movilidad sostenible en la capital y entre las que se encuentran acelerar el Plan Respira, impulsar la creación de una red de itinerarios peatonales en los barrios, ampliaciones de aceras y carriles bici y medidas para la reducción del tráfico privado.

La moción socialista aborda, según Muñoz, la necesidad de "repensar la movilidad" en el nuevo contexto y recoge medidas como el establecimiento de nuevos espacios peatonales mediante la ampliación de aceras, la reforma peatonal de los accesos a centros educativos y demás equipamientos, así como el aumento de calles peatonalizadas en fines de semana o con carácter permanente, articulando mecanismos de participación ciudadana para implicar al tejido social de los distritos en la dinamización y conservación de dichos espacios.

De hecho, la ejecución de la propuesta arrancaría este verano con "al menos tres actuaciones sencillas de urbanismo táctico", tales como ampliaciones sin obra de acerados, y carriles bici, redimensionando los carriles de tráfico rodado y/o bandas de aparcamientos. Al respecto, Muñoz detalla que se abordan "muchas" propuestas para cambiar el carril bici a la vía "para que gane el peatón y la movilidad de la bicicleta".

Concretamente, Muñoz apunta a la Ronda Histórica, una vía que en la moción de Adelante se plantea como una actuación "de carácter inmediato" en este ámbito, así como en otras grandes avenidas. "Hay medidas que se pueden desarrollar con pocos recursos y obtener un gran impacto", indica Muñoz.

"La coyuntura invita a acelerar estas acciones que se desarrollarán teniendo en cuenta a los vecinos, comerciantes y entidades como se ha hecho siempre", afirma, insistiendo en la voluntad del gobierno de acelerar estas iniciativas.

También, planeta definir zonas de tránsito residencial prioritario, la adaptación del plan director de la bicicleta a la situación generada

tras la Covid-19 para la mejora de la calidad y la capacidad de la red de vías ciclistas, articular la ciudad mediante una red de itinerarios saludables que unan barrios y equipamientos de la ciudad, aumentando también la vegetación en las alineaciones de calles, ensanches y avenidas.

En esa línea, la moción de Adelante también aprobada aboga por desplegar una red de corredores verdes, conectando los grandes espacios verdes urbanos a través de una red de calles, avenidas y bulevares que ofrezcan paseos saludables y en contacto continuo con la naturaleza.

Por último, la iniciativa socialista plantea instar a la Junta de Andalucía a retomar aquellas inversiones previstas en el Plan Director de la Bicicleta y que tienen como objetivo conectar la ciudad de Sevilla con su entorno metropolitano mediante ciclo vías. Además, insta a analizar con el conjunto de administraciones públicas implicadas, la puesta en marcha de nuevos itinerarios ciclopeatonales entre os municipios del área metropolitana.

USO DE APARCAMIENTOS Y MÁS AUTOBUSES

El resto de puntos aprobados de la iniciativa planteada por Adelante Sevilla se centran, además de en acelerar la implementación del Plan Respira, apuntando a impulso de las peatonalizaciones en el centro y Triana, en emplear las plazas de aparcamiento, "en los casos que sea necesario y posible", para ampliar aceras insuficientes y/o para ubicar veladores en vez de restar más espacios peatonales.

También, se recoge aumentar la afluencia de vehículos de transporte público, ampliando el número de unidades, reforzando y ampliando la red de carriles reservados para autobuses y facilitando la entrada de pasajeros por todas las puertas con sistema de validación del viaje dentro del vehículo.

Al hilo de ello, el portavoz de Adelante, Daniel González Rojas, ha defendido las medidas planteadas y los beneficios que traería a la capital andaluza el impulso del Plan Respira. Insiste en que todas estas medidas tendrían que hacerse "con o sin pandemia", añadiendo que durante estos cinco años de gobierno "se ha hecho poco y lo que se ha hecho es cuestionable". Por todo ello, y tras cuestionar la ejecución del plan de la bicicleta hasta el momento, deja claro que "Sevilla va muy lenta" y pide un impulso a su movilidad sostenible.

Por su parte, la concejal del PP Ana Jaúregui pide al Ayuntamiento que no se improvisen los cambios en las zonas y que se garantice que los ciudadanos puedan llegar a los sitios. En este sentido, insiste en esas acciones de "urbanismo táctico" se han tenido quejas de vecinos en las acciones realizadas en Barcelona, Madrid o Cádiz, por lo que pide contar con los vecinos en todo momento.

El portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, no apuesta por vetar el transporte motorizado pero sí por un cambio de movilidad para acabar con esa dependencia del coche. Aboga por fortalecer el transporte de cercanías, por más espacio para el peatón y las bicicletas, así como una red de aparcamiento disuasorio. "No se dan ahora las circunstancias para las medidas alternativas al transporte privado ni vemos oportuno acelerar su implantación en este momento", advierte, pidiendo que "no se repitan errores" del plan centro.

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, considera que la moción supone "una declaración de intenciones con poca concreción" y, aunque indica que hay propuestas valorables, es necesaria mayor definición para conocer, por ejemplo, qué calles ampliarían aceras o qué zonas se peatonalizarían.

ESCUELA DE ARTE

Por otra parte, se ha aprobado igualmente la segunda de las mociones ordinarias presentadas por Adelante Sevilla, en la que se plantea apoyar el interés específico de la Escuela de Arte en el antiguo Consulado de Chile para que quede integrado en un único edificio "mejorando el problema de espacios que están padeciendo en la actualidad"; iniciar, en el menor plazo posible, las negociaciones con la escuela y la Junta para ceder este inmueble a corto plazo, así como iniciar los trámites necesarios para garantizar "una alternativa habitacional con garantías de habitabilidad y seguridad a las personas que actualmente residen en el inmueble".

Por último, la moción incide en contemplar para el futuro proyecto previsto en la Fábrica de Artillería algún espacio para que la escuela contribuya a la promoción de la diversidad cultural, la circulación de información y de conocimientos.

En este marco, desde el Ayuntamiento se ha aclarado que no hay inconveniente en llevar a cabo la cesión aunque plantea que se tiene que realizar la petición de modo formal por parte de la Junta de Andalucía. Respecto a la persona o personas que están en el inmueble, un punto que el Ayuntamiento no ha logrado aclarar aún, explica que el día 30 de junio cumple el plazo de alegaciones para que planteen los argumentos que consideren oportunos, mientras que los Servicios Sociales serán los encargados de dictaminar el procedimiento a seguir.