Sevilla convertirá la Avenida de Alemania en un gran bulevar con zonas de juego infantiles y nuevo arbolado

Imagen de recurso de un bulevar - EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, llevará a cabo obras de reurbanización de la Avenida de Alemania, en Los Bermejales, para convertirla en un gran bulevar para el uso y disfrute de los vecinos de la zona. Las obras, que han sido recientemente adjudicadas por un importe de 1.236.833 euros, transformarán el tramo comprendido entre las glorietas de Chequia y Letonia en un plazo estimado de ocho meses.

La intervención tiene como objetivo rescatar espacios actualmente en desuso o degradados para convertirlos en zonas de convivencia. El nuevo diseño contempla la creación de zonas de juegos infantiles y biosaludables, equipadas con pérgolas para protección solar y nuevos bancos; la renovación total de acerados con baldosa hidráulica y refuerzo de calzadas, incluyendo pasos peatonales accesibles en todas las bocacalles, informa en una nota de prensa.

De este modo, se eliminará el actual albero para introducir tierra vegetal, mejorando los alcorques (de 1,5 metros) y completando la masa arbórea con especies acordes al entorno. Además, se llevará a cabo la instalación de nuevo alumbrado en el paseo central y proyectores específicos para mejorar la seguridad en los pasos de peatones.

"Se trata de una actuación que responde directamente a un compromiso del alcalde, José Luis Sanz (PP): la creación de bulevares en espacios actualmente descuidados y en desuso. Con ello se recuperan estos espacios abandonados para devolverlos a la ciudadanía con usos y equipamientos de calidad".

"Con ello se atiende a una demanda de los vecinos de Los Bermejales, que reclamaban espacios verdes y en buen estado de conservación para mejorar su calidad de vida". Tras esta intervención, este espacio se convertirá en un lugar de encuentro, de ocio y de bienestar para todas las familias del barrio, añade el comunicado del Consistorio.