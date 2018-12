Sevilla se ofrece como sede en Europa de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas

Publicado 11/12/2018 18:22:10 CET

SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha ofrecido la ciudad para albergar una sede de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas (WTCF) en Europa, al tiempo que ha instado a los empresarios sevillanos a aprovechar las oportunidades de negocios que se abren a raíz de la celebración de la cumbre Europa-China de esta entidad con sede en Pekín.

En la inauguración de ese encuentro, que se celebra entre este lunes y este miércoles, y en el que se citan unos 200 agentes empresariales, Espadas ha enmarcado la posibilidad de incrementar ese trasiego de turistas con el gigante asiático en la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo (2019-2022), el Año Magallanes, según ha reseñado en un comunicado el Ayuntamiento.

Así pues, además de ofrecer la ciudad como nueva sede en Europa de la WTCF, el alcalde ha recordado también las oportunidades turísticas que despierta la nueva Ruta de la Seda, así como las relaciones entre la Universidad de Sevilla (US) y la East China University of Science and Technology (Ecust).

Junto con Espadas, han participado en la inauguración la secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver-Sagreras; el subsecretario de la WTCF, Li Baochun; la consejera cultural de la Embajada de China en España, Liu Wenqiu; el director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, Manuel Butler Halter, y el rector de la US, Miguel Ángel Castro. En este marco, el alcalde ha destacado la cooperación internacional "que propicia la WTTC hacia un turismo sostenible" y los "nuevos puentes" que se tienden para la inversión empresarial.

Por su parte, Oliver-Sagreras ha hecho hincapié en la oportunidad para el crecimiento del turismo chino en España y en la "necesaria sostenibilidad" del destino. En ese sentido, ha recordado la creación de la Red de Destinos Inteligentes para así dar apoyo a la conversión de los destinos, favorecer la cohesión, intercambiar buenas prácticas y aprovechar sinergias. Según ha resumido, "son objetivos comunes con la WTTC".

A este encuentro han confirmado su asistencia 120 empresas andaluzas, la mayoría de servicios turísticos, pero también de la agroalimentación, de las que 34 han participado en un 'workshops' y un foro de inversiones. "Es una gran oportunidad para mostrar Sevilla y sus recursos turísticos al mercado chino, pero también ofrecer la ciudad a la inversión china", ha recalcado el alcalde.

Así pues, 12 grandes compañías de turismo e inversión de China se dan cita en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), así como los organismos públicos de las administraciones local, provincial (Prodetur), autonómica (Turismo Andaluz) y estatal (Turespaña).

Además, en la cumbre se está abordando cómo de facilitar los trámites para crecer en el mercado chino, cómo facilitar los visados, la generalización del medio de pago a través del móvil, la financiación de las inversiones turísticas, la sostenibilidad del turismo, la promoción de los destinos, la cooperación entre las ciudades turísticas y sus empresas y el uso de nuevas tecnologías aplicadas al negocio del turismo.

El Ayuntamiento ha recalcado que esta es "la primera vez que esta conferencia Europa-China sale del país asiático", y "ha despertado un enorme interés entre el empresariado local". De hecho, semanas antes del evento, el Consorcio de Turismo de Sevilla propició una reunión de trabajo entre empresas locales y la WTTC para que las propias empresas fueran presentando una cartera de proyectos

CRECIMIENTO DEL TURISMO CHINO EN SEVILLA

En 2017, se alojaron en establecimientos hoteleros de la ciudad de Sevilla 61.865 turistas de China, un 35,73 por ciento más que un año antes, y sus pernoctaciones crecieron un 40,33 por ciento, con 88.773. Con esas cifras, China se ha situado en el sexto lugar como mercado emisor de viajeros hacia la capital andaluza, cuando en 2016 era el octavo y justo un año antes, duodécimo.

Sevilla es, además, ciudad "Chinese Friendly City" y China es un mercado prioritario en la estrategia del Consorcio de Turismo para la captación un mayor número de viajeros de países de largo radio, estrategia compartida con la alianza Andalusian Soul, que aglutina las ofertas complementarias de Sevilla, Granada, Málaga y Córdoba, y la Red de Ciudades AVE.

"Además de estas cifras, habría que tener en cuenta que existe un elevado volumen de turistas chinos excursionistas, que no tenemos contabilizados pero que visitan la ciudad, y que podrían convertirse en visitantes que se alojen y generen para el sector más economía y empleo", según ha dicho el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Antonio Muñoz.