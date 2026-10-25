Sevilla prepara un dispositivo especial para el partido del Sevilla FC frente al Osasuna este lunes

Archivo - Un vehículo de la empresa municipal de limpieza Lipasam. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha preparado un dispositivo especial de seguridad, movilidad y limpieza con motivo de la celebración del partido entre el Sevilla Fútbol Club y el Club Atlético Osasuna en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

La Policía Local iniciará el dispositivo a las 18:30 aunque los cortes de tráfico se activarán en torno a las 19,00. Todo el dispositivo permanecerá en sus puntos hasta aproximadamente una hora después de la finalización del partido.

Las principales vías afectadas serán Luis Montoto, Luis de Morales, Eduardo Dato y aledaños del Ramón Sanchez-Pizjuan. Teniendo en cuenta las zonas de evacuación establecidas por las Fuerzas de Seguridad y Protección Civil, se establecerán las restricciones al tráfico rodado que puedan dificultar una posible evacuación del estadio por necesidades de seguridad.

Por su parte, Tussam reforzará el servicio de las líneas de autobús que conectan con el barrio de Nervión, concretamente las líneas C1 y C2, que recorren distintos puntos de la ciudad; la línea 5, que conecta Santa Aurelia con Torre Sevilla; la línea 27, que une Puerta Osario con Sevilla Este; la línea 28, que comunica el Prado con Parque Alcosa; la línea 29, que conecta el Prado con Torreblanca; y la Línea Norte (LN), que enlaza el Prado con Pino Montano.

Para el partido, Lipasam dispondrá de un equipo de 21 trabajadores y 9 vehículos, que actuarán en tres etapas: antes del encuentro, durante su desarrollo y al finalizar, asegurando así la limpieza de la zona antes, durante y después del evento.

Asimismo, al término del encuentro, se realizará una limpieza de toda la zona, aplicando barridos y baldeos con agua a presión, para eliminar restos y malos olores. El plan finalizará con tareas de repaso de limpieza en las calles más próximas al estadio que suelen ser las más transitadas por los miles de aficionados nervionenses.