Sevilla tendrá conexión aérea con Oslo y reforzará su ruta con Copenhague

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sevilla tendrá conexión aérea con Oslo (Noruega) y reforzará su ruta con Copenhague (Dinamarca) a partir de marzo de 2027. De este modo, la capital andaluza estrenará una nueva conexión directa tras el anuncio oficial, hace unos días, del vuelo previsto a Montreal (Canadá), también el próximo año. En esta ocasión, ambas rutas estarán operadas por Norwegian.

Con este nuevo servicio, la aerolínea noruega busca reforzar su apuesta por la conexión entre los países nórdicos y España y, a su vez, facilitar a los viajeros españoles el descubrimiento de dos de los destinos más populares del norte de Europa en verano, como son Copenhague y Oslo, según informa la compañía.

Las nuevas rutas conectarán Sevilla con Oslo con dos salidas semanales los miércoles y los sábados, en dos periodos "clave" en verano: del 24 de marzo al 16 de junio y del 18 de agosto al 30 de octubre. También desde Sevilla, una nueva ruta conectará la capital andaluza con Copenhague con dos vuelos semanales con salidas los miércoles y los sábados del 24 de marzo al 16 de junio y del 18 de agosto al 30 de octubre. Al respecto, Scandinavian Airlines (SAS) viene operando esa ruta.

"Escandinavia tiene mucho que ofrecer a los viajeros españoles durante los meses de verano. Con temperaturas más suaves, hermosos paisajes naturales y ciudades llenas de vida, la región es una opción ideal para quienes buscan vivir una experiencia diferente a las tradicionales vacaciones de verano", afirma Catharina Solli, directora de Comunicación de Norwegian.

La capital noruega combina arquitectura contemporánea y un "rápido acceso a la espectacular naturaleza del país", incluyendo el fiordo de Oslo. Copenhague, por su parte, ofrece una amplia lista de monumentos históricos, gastronomía de calidad y diseño escandinavo "junto a un ambiente veraniego relajado y festivo".