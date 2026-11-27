Cuponero de la ONCE en Sevilla - ONCE

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este jueves ha dejado en Sevilla 420.000 euros con 12 cupones premiados con 35.000 euros cada uno, diez vendidos por Dolores Rey y dos por Francisco Javier Ibáñez, además de 350.000 en Mairena del Alcor con 10 cupones, vendidos por Alejandro Oliva.

Rey es vendedora de la ONCE desde hace poco más de un año. "Me levanto todos los días con la ilusión de dar un premio y no me acuesto hasta ver los del día anterior".

Dolores, que antes se dedicaba al cuidado de personas mayores, ha encontrado en la ONCE "una manera de compartir su ilusión con los demás". "Yo siempre vengo con las ganas de dar alegrías. Fíjate, en la puerta del hospital, espero que se le hayan quitado hasta los males a los premiados".

Por su parte, Alejandro Oliva es afiliado "desde siempre", y parte de la plantilla de la Organización desde hace ya 29 años. "Estoy en racha, mis clientes no se podrán quejar de cuponero".

El sorteo de la ONCE de este jueves, 26 de noviembre, estaba dedicado a Zaragoza como capital europea de la accesibilidad.