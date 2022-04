Suntracks conectará en Sevilla a supervisores musicales de varios países y abrirá sus sesiones a la industria del cine

SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alhambra Monkey Week ha presentado este miércoles el proyecto 'Suntracks', que conectará a una decena de supervisores musicales de otros países con el amplio catálogo de música popular y contemporánea española y en el que colabora el Ayuntamiento de Sevilla a través del Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS) y el Festival de Sevilla de cine.

Además, 'Suntracks' abrirá sus sesiones y encuentros de manera limitada a invitados de las industrias cinematográfica y musical españolas, facilitando así la conexión de todos los interesados con estos 'music supervisors' internacionales que, por su labor, suponen una nueva vía de negocio, según detalla el Consistorio en un comunicado.

Al acto de presentación, que ha tenido lugar en el Museo de Bellas Artes, ha asistido el alcalde, Antonio Muñoz, junto la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; la directora de Programación de Acción Cultural Española, Isabel Izquierdo, el director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, José Luis Cienfugos; el presidente del Consejo Territorial de SGAE Andalucía, Antonio Gonzalo; la directora de Bellas Artes, Valme Muñoz, y codirector de Alhambra Monkey Week, Tali Carreto.

"La ciudad sigue ganando nuevos eventos que ponen a Sevilla en un lugar de

referencia nacional e internacional en el plano cultural, lo que demuestra el

posicionamiento que va ganando a pesar de los años de pandemia", ha

destacado el alcalde, quien ha asegurado que este evento pone en contacto a estos profesionales del sector "no solo con lo mejor de nuestra música, sino con lugares únicos, más si cabe teniendo en cuenta que proceden de países como EEUU, México o Dinamarca, entre otros lugares, por lo que van a poder ver nuestra ciudad con ojos especiales de cara también a lo que empresarial, turística y económicamente pueda suponer".

Así, desde el 26 al 28 de abril, una decena de supervisores musicales asistirán en Sevilla a nueve audiciones temáticas que se desarrollarán en espacios históricos y exclusivos de la ciudad. Dichas audiciones serán comisariadas por once prescriptores de la industria musical de nuestro país, ofreciendo a los invitados una imagen global de la historia, el legado y el presente de nuestra música popular.

Asimismo, estos encuentros se abrirán de manera limitada a invitados

de las industrias cinematográfica y musical españolas, facilitando la conexión de todos los interesados con estos music supervisors internacionales que, por su labor, suponen una nueva y excitante vía de negocio.

Además de todo lo anterior, las citadas audiciones tendrán lugar en espacios históricos con un alto valor patrimonial de la capital hispalense, aportando un valor añadido al ya de por sí interesante proyecto. En la iniciativa también participa el Festival de Cine Europeo de Sevilla, el Ministerio de Cultura y Deporte, Acción Cultural Española (AC/E), la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta, Extenda-Empresa Pública Andaluza de Promoción Exterior, el ICAS, Fundación SGAE y AIE-Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España.

FIGURAS INTERNACIONALES, ESPACIOS SINGULARES

Los 'music supervisors' internacionales que participarán en esta primera edición de Suntracks son los norteamericanos Mike Turner, Michael Hill y Alex Menck; las británicas Connie Farr y Amelia Hartley; la alemana Pia Hoffman; el francés Thibault Deboaisne, el danés Mikkel Maltha y el mexicano Herminio Gutiérrez.

Entre las producciones en las que han intervenido se encuentran éxitos del

cine indie como 'Lady Bird'; 'Under The Silver Lake' y 'Amores perros'; fenómenos televisivos como 'Peaky Blinders' y 'Black Mirror', títulos

indispensables del cine europeo como 'Otra ronda', 'Soul Kitchen' o 'Les

garçons sauvages'; amén de numerosos trabajos, no solo para el cine, sino

también para publicidad y otros ámbitos del audiovisual.

Estos 'music supervisors' formarán parte de un total de nueve sesiones, a razón de tres por jornada, bajo 'leit motivs' tan dispares como el flamenco, la música tradicional, las bandas de culto, la conexión con Latinoamérica, los scores de los 60 y 70, escenas como la Movida y el Xixon Sound, o la electrónica y el urban, entre otros. Una auténtica radiografía del pasado, el presente y el futuro del panorama cultural y musical español.

Los responsables de diseñar estas audiciones son destacados nombres de

nuestro país como Carlos Galán e Iñigo Munster, al frente de sellos tan

legendarios como Subterfuge Records y Munster Records; Irene Prada,

directora de Pizza Pop; dos de las voces más veteranas de nuestras ondas

como José Manuel Sebastián y Fernando Iñiguez, tótems de Radio 3; Alejandra

Fierro y Andy Antón, fundadora y programadora respectivamente de Radio

Gladys Palmera; artistas como Los Voluble o el también productor Paco Loco; y

agitadores culturales como Quique Ramos, de Primavera Labels, o César

Guisado, Jesús Guisado, el ya citado Tali Carreto y Miguel Astorga, artífices de Alhambra Monkey Week.

Las audiciones tendrán lugar en espacios muy especiales, entre los que se

encuentran la Real Fábrica de Artillería, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Artes y Costumbres

Populares, el Centro Cerámica Triana, Casa Fabiola y Casa Murillo, sede del

Instituto Andaluz de Flamenco.

Además de estas sesiones, que tendrán también cada día un aforo limitado para profesionales del sector interesados en asistir al evento y entrar en contacto con los 'music supervisors' invitados, Suntracks contará con diferentes encuentros y sesiones de networking; así como con un cóctel final en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla al que se invitarán también a productoras, plataformas, editoriales y otros agentes del sector musical y audiovisual de nuestro país.