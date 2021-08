Surtruck duplicará su producción con 200 vehículos contraincendios al año tras adquirir una nueva nave en Sevilla

La instalación estará operativa en enero y se incrementará la plantilla en un 50%

SEVILLA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa sevillana Surtruck, dedicada a la fabricación de vehículos contraincendios, de limpieza viaria y especiales ha adquirido una nave a escasos metros de su sede actual, en el polígono empresarial Los Espartales, que sumará 4.000 metros cuadrados a sus instalaciones y le permitirá duplicar la producción, que actualmente está en un centenar de vehículos al año.

En este sentido, el gerente de la empresa, Juan Gallego, ha manifestado en una nota de prensa su satisfacción por este acuerdo, al considerar que les va a permitir "dar respuesta a los pedidos que ya tenemos comprometidos y poder crecer". De hecho, Surtruck, con una plantilla de 50 trabajadores, calcula que a partir del 1 de enero su nómina ascenderá a 75 personas. Algo en lo que estará incluido también el personal que se instalará en su nueva sede en Madrid, próxima a Getafe, que de hecho ya se está formando en Sevilla para poder ofrecer, a partir del 1 de enero, servicio de taller durante 24 horas.

Así, los 500 metros cuadrados del taller madrileño y los 100 metros para

oficinas se sumarán a la superficie total de Surtruck, que estará en torno a los 9.000 metros cuadrados en 2022.

Surtruck nació en 2015 para fabricar vehículos contraincendio más estrechos de los habituales, y vehículos de limpieza extremando la sostenibilidad y el bajo nivel de ruidos, algo muy demandado en este sector. Aquella apuesta los convirtió en pioneros en el mercado con los vehículos estrechos y eléctricos. El hecho de que todos los productos que fabrican estén certificados y cumplan los distintos requisitos de seguridad los ha consolidado como pioneros en los dos mercados, destaca la nota de prensa.

Los vehículos denominados Bomba Urbana Ligera (BUL) y los Vehículo de Apoyo y Transporte de Surtruck están por toda España, al igual que sus vehículos sostenibles de limpieza. Y el objetivo, al tener sede y taller propio en Madrid, será crecer en el centro y norte. Así, la empresa prevé casi duplicar para este año la facturación de 2019, que estuvo en 3,5 millones de euros, al tener previsto cerrar el ejercicio con alrededor de 6

millones de euros. Y para 2022 la cifra final se podría elevar a 10 millones de euros.

VEHÍCULOS SOSTENIBLES Y CERTIFICADOS

La calidad de los vehículos y la apuesta constante por la innovación son las claves del éxito de Surtruck, a juicio de su gerente. De hecho, la planta de producción trabaja en estos días en una nueva generación de vehículo estrecho: el BUL más reducido del mercado (1,75 metros de ancho) circulará en octubre por uno de los casos urbanos más estrechos de España, el de Toledo, con cabina doble, para que, por primera vez en el mercado, el vehículo, además de llevar el equipo de bomberos, tenga la posibilidad de extinción con su propio depósito de agua.

La sostenibilidad es otra de las claves de Surtruck unida a las bajas emisiones sonoras. Vehículos que cada vez consumen menos y que se caracterizan, en el caso de la limpieza, los Eco-Cleaning, por la ausencia de ruidos. "Fuimos pioneros, hace cinco años, en fabricar vehículos de limpieza viaria sin ruido. Desde entonces, nuestros equipos tienen las mínimas emisiones sonoras y no son contaminantes, algo a lo que ahora va a obligar la ley. Y nos ocupamos de que tengan todas las certificaciones de seguridad, tanto en limpieza como en contraincendios, algo que no todos exigen en el

sector y que además no es habitual", ha afirmado el gerente.

"Para nosotros, en cambio, es fundamental, porque demuestra la calidad de los vehículos que fabricamos", ha añadido.