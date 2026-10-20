Susto por un conato de incendio en un céntrico restaurante de Sevilla, ya controlado y sin heridos

Vehículo de Bomberos en la calle Albareda tras recibir la llamada por un incendio en un restaurante- JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un conato de incendio en la cocina de un restaurante del casco antiguo de Sevilla ha sorprendido este martes tanto a los clientes que se hallaban en ese momento en la zona, una vía comercial plagada de locales de hostelería, como a quienes transitaban por allí, ante la llegada de un vehículo de Bomberos.

El fuego se ha originado en la tarde de este martes en la freidora del restaurante, situado en la calle Albareda, perpendicular a Tetuán y a escasos metros de la Plaza Nueva.

En el suceso han participado efectivos de Bomberos de Sevilla y el incendio ha quedado controlado, sin que haya que lamentar daños personales.