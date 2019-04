El Teatro Lope de Vega de Sevilla acoge del 30 de abril al 3 de mayo 'La culpa', de David Mamet

Publicado 22/04/2019 10:53:56 CET

Es una versión de Bernabé Rico con la dirección de Juan Carlos Rubio y los actores Pepón Nieto, Magüi Mira, Miguel Hermoso y Ana Fernández

El Teatro Lope de Vega de Sevilla acoge entre el 10 y el 13 de abril 'La culpa', de David Mamet, versionada por Bernabé Rico y con la dirección de Juan Carlos Rubio. El reparto está compuesto por Pepón Nieto, Ana Fernández, Magüi Mira y Miguel Hermoso.

La obra trata sobre un psiquiatra que es requerido a declarar en favor de un paciente responsable de cometer una masacre. Cuando se niega a hacerlo, su carrera, su ética y sus creencias son cuestionadas, desencadenando una espiral de acontecimientos que convulsionará no solo su vida, sino la de la persona que más quiere.

Tradicionalmente, Mamet ha mantenido siempre una especial relación con España. No solo se ha montado en este país la inmensa mayoría de sus obras sino que siempre han sido producciones de primer nivel. Su nueva obra no es una excepción, con temas recurrentes como el abuso de poder y los juicios mediáticos, ni tampoco es excepcional que la haya dejado en manos de la compañía TalyCual que ya trajo 'Muñeca de porcelana' y 'Razas'. Por eso, España es de nuevo el primer país donde se ve después de su estreno en Nueva York.

David Mamet nació en Chicago (Illinois, EEUU) en 1947. Ha escrito novelas, ensayos y series de TV, aunque es en el campo cinematográ?co y teatral donde más se ha prodigado. Ha adaptado al cine varias de sus obras, entre las que destacan 'Muñeca de porcelana', 'Razas', 'American Buffalo', 'Oleanna', 'Qué pasó anoche' y la ganadora del Premio Pulitzer en 1984, 'Glengarry Glen Ross'.

Entre sus guiones originales se encuentran auténticos clásicos en su género como 'Los intocables de Elliot Ness', 'Hannibal', 'El cartero siempre llama dos veces' o las nominadas al Óscar 'Cortina de humo' y 'Veredicto final'. Como director cabe destacar sus trabajos en 'La casa del juego', 'La trama', 'El caso Winslow' y 'State and Main'. También ha producido, escrito y dirigido la serie televisiva 'The Unit'. 'La culpa' es la 15ª obra de Mamet producida en Broadway.

En cuanto al director, Juan Carlos Rubios, su primer texto fue 'Esta noche no estoy para nadie', estrenado en 1997. Desde entonces, se han visto en España sus obras '10', '¿Dónde se esconden los sueños?', 'Las heridas del viento', 'Humo', 'Arizona', 'Tres', '100m2', 'Concha: Yo lo que quiero es bailar' y 'El manual de la buena esposa'. Como director teatral ha puesto escena sus obras 'Las heridas del viento', 'El príncipe de Maquiavelo', 'Humo', 'Arizona', 'Tres', '100m2', 'Esta noche no estoy para nadie, el musical' y 'Sensible'.

Asimismo 'El pez gordo' de Roger Rueff, 'Muñeca de porcelana' y 'Razas' de David Mamet, 'La Monja Alférez' de Domingo Miras (para el CDN), 'Ocasiones especiales' de Bernard Slade y 'Miguel de Molina al desnudo' de Ángel Ruiz. Entre otros premios ha obtenido el Lope de Vega de Teatro 2013 por 'Shakespeare nunca estuvo aquí' o el Teatro SGAE 2005 por 'Humo'.

Por su parte, Bernabé Rico vertebra su carrera tanto en el audiovisual como en el teatro alternando facetas como director, productor, adaptador y guionista. En teatro, destacan 'Muñeca de Porcelana' y 'Razas', de David Mamet; 'La velocidad del otoño', de Eric Coble, o 'El pez gordo', de Roger Rueff. En cuanto a sus largometrajes, cabe señalar la producción por su parte de películas como 'Las heridas del viento', 'Murillo, el último viaje' o 'El día fuera del tiempo'.