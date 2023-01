Torrijos dice que le fue "sugerido u ofertado" que si no concurría de candidato "no pasaría nada" con Mercasevilla

SEVILLA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exprimer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y exportavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos ha manifestado este martes que en 2011 le fue "sugerido" u "ofertado", que si no concurría de nuevo como candidato a la Alcaldía hispalense, "seguramente no pasaría nada" con las diligencias abiertas en su contra poco antes de la campaña de las elecciones municipales de aquel año, por el proceso de enajenación de los suelos de Mercasevilla, una causa de la que fue finalmente absuelto.

En una entrevista en la Cadena Ser, Rodrigo Torrijos ha celebrado la sentencia de la Sección Cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre las comisiones ilegales abonadas por responsables de Fitonovo a funcionarios y políticos del Ayuntamiento de Sevilla, a cambio de contratos públicos o de la exención de seguimiento en la ejecución de los contratos adjudicados.

La sentencia declara la absolución de los exportavoces municipales de IU Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, después de que la Abogacía del Estado y la Fiscalía retirasen los cargos en su contra. Según el Ministerio Público, no consta que ninguno de ellos "conociera la entrega de dinero realizada por los responsables de Fitonovo" al acusado Antonio Miguel Ruiz Carmona, quien a la fecha de los hechos era miembro de IU y quien durante el juicio reconoció haber recibido dinero de Fitnovo, un dinero que "no consta" que hubiese llegado a IU, según la sentencia.

"NINGUNA IRREGULARIDAD" EN LAS CUENTAS DE IU

El tribunal indica que en la contabilidad investigada en Fitonovo no figura "mención alguna a IU ni a ningún responsable" del partido, además de que el Tribunal de Cuentas no detectó "ninguna irregularidad" al analizar las cuentas de la organización, con lo que la formación política resulta absuelta de la acusación de ser partícipe a título lucrativo de los hechos.

Esta sentencia, como ha recordado Torrijos, se suma a la sentencia del Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla que absolvió a las diez personas juzgadas por el procedimiento promovido en 2005 por Mercasevilla para vender sus suelos, figurando el propio Torrijos entre los encausados y absueltos; después de que instruyese la causa la juez Mercedes Alaya, entonces al frente del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla y actualmente en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial.

En 2020, por cierto, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) detectó un "anormal funcionamiento" de la Justicia en este procedimiento tramitado por el Juzgado de Instrucción número seis sobre la venta de los suelos de Mercasevilla y ya en 2022, el Consejo de Estado emitía un dictamen en el que corroboraba que en tales actuaciones judiciales pesó un "funcionamiento anormal" de la Justicia.

UNA "OPERACIÓN PERFECTAMENTE ORGANIZADA"

Al respecto, Rodrigo Torrijos ha manifestado que IU, que cogobernaba con el PSOE el Ayuntamiento de Sevilla, fue aquella etapa objeto de "una operación perfectamente organizada".

Al respecto, ha expuesto que "desde un punto de vista deductivo, es un hecho" que el PP hispalense, entonces liderado con el posteriormente alcalde y después ministro Juan Ignacio Zoido, como candidato a la Alcaldía, "puso" las denuncias por estos asuntos ante los tribunales y la juez Alaya instruyó la causa de los suelos de Mercasevilla y los primeros compases del caso Fitonovo, lo que le ha llevado a señalar que Zoido y Alaya "son presuntamente conocidos" y agregar que a ello se habría unido lo que él llama "la caverna mediática".

De todo lo que sucedió después con la instrucción de tales causas, según sus palabras, "se benefició a título lucrativo y político quien puso" las denuncias en los tribunales y "consiguió la Alcaldía", en alusión a Juan Ignacio Zoido, actualmente europarlamentario del PP.

Según Rodrigo Torrijos, el propio Zoido le habría reconocido al coincidir ambos en un acto del Patronato del Real Alcázar de Sevilla que era consciente de que él no tenía "nada que ver" con los asuntos denunciados, pero que se trataba de un asunto sujeto a la "política".

Y especialmente, ha señalado que aunque no lo puede "demostrar", en la primavera de 2011 le llegó "por tres fuentes distintas el aviso, sugerencia u oferta" de que si finalmente no concurría de nuevo como candidato a la Alcaldía por IU, "seguramente no pasaría nada" con las actuaciones incoadas en su contra por la venta de los suelos de Mercasevilla. Él, según rememora, revalidó su papel de candidato por su "compromiso" con el programa de IU y el proyecto político de dicho partido en Sevilla.